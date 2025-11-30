Golpe para España: Aitana Bonmatí se pierde la final de la Liga de Naciones por una fractura de peroné

Duro golpe para España. La selección española de fútbol femenino pierde a su mejor jugadora, Aitana Bonmatí, para la vuelta de la final de la Liga de Naciones contra Alemania del próximo martes en el Metropolitano (18:30 horas). La centrocampista del Barcelona causa baja tras lesionarse en el entrenamiento de este domingo en Las Rozas y abandonará la concentración tras el 0-0 de la ida en Kaiserslautern.

«Aitana Bonmatí terminaba la sesión matinal en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con dolor tras un mal apoyo en una acción fortuita. Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol en la jornada de este domingo, 30 de noviembre, se le ha diagnosticado una fractura en el peroné izquierdo. La jugadora natural de Ribas volverá a la ciudad condal y a la disciplina de su club para comenzar su periodo de recuperación», comunicó la selección española.

Aitana sufrió la lesión en el peroné por un mal apoyo en una acción desafortunada del entrenamiento y no podrá defender a España en el partido por el título. La jugadora del Barça disputó 77 minutos de la ida en Alemania, pero se tendrá que volver antes de tiempo a la Ciudad Condal para iniciar su proceso de recuperación.