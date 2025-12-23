El calvario de Mireia Belmonte: «Volvería a pasarlo todo otra vez para conseguir lo que he conseguido»

Mireia Belmonte (Badalona, 1990) sigue sumergida en la piscina a sus 35 años y ha encontrado, tras mucho peregrinar por la indefinición, cierta purificación. No compite a nivel internacional desde el Europeo de Roma en 2022 debido al dichoso hombro que le obligó a parar, resetear y ahora marca su recuperación y planificación del próximo año. «Deportivamente todavía lo tengo un poco indeciso porque no sé si voy a poder volver ni cómo voy a poder volver a las competiciones. Voy día a día, haciendo lo que puedo cada día», explica a este medio.

Es Mireia Belmonte amiga de la resiliencia. Desde 2015 ha pasado por un sinfín de inconvenientes, siendo el 2023 y 2024 los peores años de su vida. No podía hacerse una coleta, ni servirse agua, se veía obligada a conducir a una mano y sólo entrenaba pies. Ni rastro de los brazos. Entrenaba con el snorkel puesto. Ella mantiene el ímpetu, pero es su cuerpo el que frena las expectativas. Sigue entrenando en el CN Barcelona, aunque lo hace de manera más liberada.

«Si volviera a tener que pasarlo todo otra vez para conseguir lo que he conseguido lo volvería a pasar sin duda. Ha habido momentos muy malos, pero también muy bueno y siempre me quedo con esos. Y si hubiera sabido el objetivo final que he conseguido lo volvería a repetir todo. Aunque al 2026 le pido tener salud para competir, seguir entrenando o simplemente para la vida cotidiana», explica Mireia Belmonte durante su conversación con OKDIARIO.

Pese a su calvario, la nadadora no se plantea -por ahora- la retirada. «De momento no lo pienso, pero un día llegará porque tiene que llegar. De momento no lo tengo en la cabeza. Deportivamente todavía tengo el 2026 un poco indeciso porque todavía no sé si voy a poder volver ni cómo voy a poder volver a las competiciones. Voy día a día, haciendo lo que puedo cada día y quemando etapas», explica Mireia Belmonte.

La nadadora más laureada de la historia en España -con cuatro medallas olímpicas- ha aprendido a convivir con el calvario del dichoso hombro. Lo enfoca desde otro prisma. «Creo que al final lo importante es disfrutar de lo que haces y pensar y preocuparte de lo que puedes hacer en el momento que tienes que hacerlo. No pensar en el futuro y preocuparte por cosas que no han pasado todavía. Para mí lo importante siempre es fijarme en lo que tengo delante e ir a por ello», detalla Mireia Belmonte. En el horizonte Los Ángeles 2028. ¿Y si sí?