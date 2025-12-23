Milagros Tolón desprecia al deporte al olvidar desde el inicio de su cargo que también es ministra de Deportes

Milagros Tolón, nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, se ha olvidado desde el primer minuto de su estreno en el nuevo cargo que entre sus responsabilidades está también el Deporte. Tolón, que sustituye a Pilar Alegría en el cargo después de que ésta se haya ido a Aragón como candidata a las elecciones autonómicas en esa región, no ha mencionado ni la palabra «deporte» en su primer discurso, obviándolo por completo y centrándose sólo en la parte de Educación de su ministerio.

«Es un orgullo formar parte de un proyecto que está transformando y modernizando España, y mejorando la vida de la gente desde los principios tan importantes de igualdad, solidaridad y justicia social», comenzó diciendo Milagros Tolón en su primer discurso como nueva ministra de Educación, Formación Profesional… y Deportes.

Sin embargo, la parte de Deportes se le olvidó, ya que en estas primeras horas -y, sobre todo, en el primer discurso oficial- no dijo ni una sola palabra de ello. Tolón señaló que «la educación es la herramienta más poderosa para construir una sociedad de individuos libres e iguales con sentido crítico y con conciencia propia», ya que «nos permite comprender el mundo, cuestionarlo y transformarlo».

Si bien es entendible que la nueva ministra dedique más tiempo a la Educación que al Deporte, en este caso es que no hubo ni una sola mención al Deporte, una materia que está incluida en el Ministerio, que lleva incluido en su nombre. Milagros Tolón se centró en su labor como profesora enseñando a personas mayores: «Para ellas, cada palabra aprendida era una conquista, cada frase escrita, un acto de dignidad y de libertad. Y me enseñaron que nunca es tarde para aprender y que la educación no es cuestión de edad, porque el futuro de nuestro país empieza en las aulas».

Hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón vuelve a demostrar el desprecio que tiene el Gobierno de España hacia el deporte, ya que aunque ponga el nombre en un ministerio, nombra a personas que no tienen ningún tipo de experiencia ni contacto con el deporte y, además, que no hacen mención al deporte.