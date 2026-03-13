Telefónica ha decidido poner en pausa la posible compra de la operadora alemana 1&1 hasta que la compañía germana logre estabilizar definitivamente el despliegue de su red móvil basada en tecnología Open RAN. La operación, que se ha explorado en los últimos meses dentro de la estrategia europea del grupo español, queda congelada, según fuentes internas de la compañía consultadas por OKDIARIO, a la espera de que el proyecto tecnológico alcance un grado de madurez suficiente.

La compañía presidida por Marc Murtra considera que no tiene sentido avanzar en una adquisición si antes no se despejan las incertidumbres técnicas vinculadas al desarrollo de la nueva red. «El Gobierno de Alemania está presionando a 1&1», dicen fuentes conocedoras de la situación, «porque el despliegue de la red no está cumpliendo los plazos que debería». Aunque el interés estratégico por el operador alemán se mantiene intacto, en Telefónica subrayan que cualquier movimiento corporativo dependerá de que 1&1 cierre con éxito la fase más delicada de su despliegue de infraestructura.

El posible acuerdo, según fuentes del sector, no alcanzaría «en ningún caso los 5.000 millones de euros, como se ha rumoreado». Sin embargo, el precio final y la viabilidad de la operación están directamente condicionados por la evolución de la red que está construyendo el operador alemán, un proyecto que pretende convertirse en uno de los mayores despliegues comerciales de arquitectura Open RAN en Europa.

1&1 está levantando su propia red móvil para consolidarse como el cuarto operador del mercado alemán. La compañía apuesta por un modelo tecnológico basado en una arquitectura abierta, que permite integrar equipos de distintos proveedores y reducir la dependencia de los grandes fabricantes tradicionales de infraestructuras de telecomunicaciones. Este enfoque se apoya en socios tecnológicos internacionales y supone una transformación relevante respecto a los modelos de red más convencionales.

En el entorno del grupo español explican que el interés estratégico por Alemania sigue siendo evidente. El mercado germano es uno de los más relevantes de Europa en términos de volumen, ingresos y desarrollo tecnológico, y Telefónica mantiene desde hace años una presencia significativa a través de su filial local. La eventual integración de 1&1 podría reforzar de forma notable esa posición, pero solo si la red sobre la que se sustenta el operador demuestra estabilidad técnica y «capacidad de crecimiento».

Europa para sustituir a Latinoamérica

La operación encaja dentro del giro estratégico que Telefónica está impulsando en los últimos meses. La compañía ha ido reduciendo su exposición en varios mercados de Latinoamérica para concentrar recursos en regiones consideradas estratégicas, especialmente Europa.

Este proceso de simplificación corporativa ha incluido la venta o reorganización de distintas filiales en América Latina, una decisión que ha permitido al grupo liberar capital y reducir la complejidad de su estructura internacional, y que se enmarca dentro del plan estratégico que utiliza como guía el presidente, Marc Murtra. El objetivo es reforzar posiciones en mercados con mayor estabilidad regulatoria y mayor potencial de consolidación.

Para ello, el propio Murtra, en todo caso, ya advirtió de que «Europa tiene que permitir que haya una mayor consolidación en el sector». El mercado germano es uno de los más competitivos del continente, pero también uno de los que ofrece mayor escala para proyectos de crecimiento a largo plazo.

Sinergias de Telefónica en la operación

Más allá del tamaño del mercado, la eventual integración de 1&1 podría generar sinergias relevantes para Telefónica. La combinación de infraestructuras, espectro y base de clientes permitiría optimizar inversiones en red y mejorar la eficiencia operativa en el mercado alemán.

Uno de los principales atractivos es la complementariedad entre las redes existentes. Mientras Telefónica cuenta con una infraestructura consolidada y una base amplia de usuarios, 1&1 está desarrollando una red de nueva generación basada en Open RAN, lo que podría abrir oportunidades de innovación tecnológica dentro del grupo.

Además, la integración permitiría reforzar la competencia en el mercado alemán frente a otros grandes operadores europeos. Para Telefónica, la adquisición también supondría consolidar su escala en el continente y reforzar su posición en uno de los mercados más avanzados en el desarrollo de redes 5G.