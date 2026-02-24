Telefónica logró unos ingresos de 35.120 millones de euros en 2025, con un crecimiento del 1,5% respecto al año anterior. Sin embargo, el impacto de los extradinarios del ERE acometido en España y de la venta de las filiales en Latinoamérica provocó unas pérdidas de 4.318 millones en el conjunto del ejercicio.

De las cuentas anuales presentadas este martes, destaca la evolución del negocio de Telefónica en España, que registró crecimiento positivo por primera vez desde 2008. Así, los ingresos en nuestro país aumentaron el 1,7% hasta 13.012 millones, el Ebitda (beneficio opeativo bruto) ajustado alcanzó 4.691 millones, con un aumento del 1,1%, y la caja operativa ajustada alcanzó 2.525 millones, el 2,3% más.

En el conjunto del grupo que preside Marc Murtra, las pérdidas citadas provienen del impacto del ERE y otros ajustes, que alcanzó 2.049 millones, así como de las minusvalías derivadas de las desinversiones acometidas en Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador, de 2.269 millones.

Beneficio ajustado de 2.122 millones

Sin tener en cuenta esos extraordinarios, el beneficio neto ajustado de los países que aún están en el perímetro de Telefónica (España, Brasil, Reino Unido y Alemania más Venezuela y México) fue de 2.122 millones en 2025.

El Ebitda ajustado del conjunto del grupo se incrementó un 2% hasta 11.918 millones. Asimismo, los ingresos se aceleraron en el cuarto trimestre del año pasado, con un crecimiento del 1,8% hasta 3.423 millones.

El flujo de caja libre de Telefónica también registró esa aceleración en el cuarto trimestre hasta 1.402 millones, con un incremento del 5,7%. En el conjunto de 2025, este flujo de caja fue de 2.069 millones, un 26% menos que en 2024.

Si tomamos la caja operativa después de arrendamientos, creció en el último trimestre un 12,9% hasta 1.281 millones; en el total del año, este aumento fue del 5,9% hasta 5.081 millones.

Como consecuencia de esta mejora de ingresos y de caja, la deuda financiera neta de Telefónica -uno de los grandes lastres de la etapa de José María Álvarez-Pallete- cayó en 1.400 millones hasta 26.824 en 2025.