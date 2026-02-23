Telefónica Brasil gana 1.015 millones de euros, un 11,2% más en 2025

Telefónica Brasil (Vivo) ha obtenido un beneficio neto de 6.200 millones de reales brasileños (1.015 millones de euros) en 2025, lo que supone un incremento del 11,2% respecto al año anterior, según ha informado este lunes la empresa. Así, Vivo ha celebrado que cerró el ejercicio pasado con resultados «consistentes, combinando un sólido desempeño operativo, evolución estratégica y disciplina financiera».

«Logramos uno de los mejores resultados financieros de nuestra historia, apoyados por un crecimiento constante e innovación continua, siempre centrados en la evolución de la experiencia del cliente, cuya base se amplió significativamente», ha explicado el presidente de Telefónica Brasil, Christian Gebara.

De esta forma, la compañía ha situado sus ingresos totales en 59.600 millones de reales (9.764 millones de euros) al cierre de 2025, lo que representa un incremento del 6,7% y un ritmo de crecimiento superior a la inflación.

Entre octubre y diciembre de 2025, Vivo ganó 1.900 millones de reales (311 millones de euros), un 6,5% más, e ingresó un 7,1% más, hasta los 15.600 millones de reales (2.557 millones de euros).

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) anual alcanzó los 24.800 millones de reales (4.065 millones de euros), un 8,5% más que el año anterior, con un margen del 41,7%. En el trimestre ascendió a 6.700 millones de reales (1.098 millones de euros), un incremento del 8,1% y un margen del 42,9%. Excluyendo los efectos del fin de la concesión, el Ebitda trimestral marcó un máximo histórico del 17,7%.

Mientras que las inversiones totalizaron 9.300 millones de reales (1.524 millones de euros), equivalentes al 15,6% de los ingresos, lo que supone una reducción de 0,9 puntos porcentuales en el año y refleja «la disciplina financiera y la capacidad de aumentar los ingresos con una menor intensidad de capital». La mayor parte de los recursos se destinó a la expansión de la red, especialmente al 5G, que ya llega a 716 municipios y cubre al 67,7% de la población, mientras que la red de fibra óptica alcanza 31 millones de hogares en 453 ciudades.

La remuneración pagada a los accionistas alcanzó los 6.400 millones de reales (1.049 millones de euros), lo que supone un aumento del 9,1%, con un payout del 103,4%. Vivo mantiene su compromiso de distribuir el 100% o más del beneficio neto entre sus accionistas antes de finales de 2026.

Costes y remuneración pagada en Telefónica Brazil

Los costes totales del trimestre ascendieron a 8.900 millones de reales (1.458 millones de euros), un 6,3% más, incremento parcialmente compensado por las ganancias de eficiencia operativa y el mayor uso de canales digitales. En el conjunto del año, el flujo de caja operativo se situó en 15.600 millones de reales (2.556 millones de euros), un 13,4% más, con un margen del 26,1%. Vivo cerró 2025 con una generación de caja de 9.200 millones de reales (1.507 millones de euros), lo que representa un crecimiento del 11,4%.

Los ingresos por servicios móviles sumaron 9.800 millones de reales (1.606 millones de euros) en el trimestre, un 7% más, impulsados por el negocio pospago, que avanzó un 9% hasta los 8.400 millones de reales (1.376 millones de euros). La línea de dispositivos y electrónica, que incluye la venta de teléfonos móviles, accesorios y otros equipos, creció un 13,7% y cerró el periodo con 1.300 millones de reales (213 millones de euros).

El segmento fijo, por su parte, alcanzó los 4.400 millones de reales (721 millones de euros) en el trimestre, con un incremento del 5,4%, gracias al buen desempeño de los ingresos por fibra, que ascendieron a 2.000 millones (328 millones de euros), un 9,8% más, y de los procedentes de datos corporativos, TIC y servicios digitales, que se situaron en 1.500 millones (246 millones de euros), un 10,2% más.