Ganadores de los Oscar 2026: lista completa de premiados
Este domingo 15 de marzo (madrugada del lunes 16, hora española) se ha celebrado la gala de los premios Oscar 2026. . El cómico Conan O’Brien, toda una leyenda de la televisión de Estados Unidos, ha repetido como maestro de ceremonia de la gala por segundo año consecutivo. La entrega de los galardones más importantes del mundo del cine ha tenido lugar, como de costumbre, en el Dolby Theatre de Los Ángeles.
Ganadores de los Premios Oscar 2026
Mejor Película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Los pecadores
- Train Dreams
Mejor Director
- Chloé Zhao por Hamnet
- Josh Safdie por Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
- Joachim Trier por Valor sentimental
- Ryan Coogler por Los pecadores
Mejor Actriz Principal
- Emma Stone por Bugonia
- Jessie Buckley por Hamnet
- Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada
- Kate Hudson por Sung Sung Blue
- Renate Reinsve Valor sentimental
Mejor Actor Principal
- Timothée Chalamet por Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra
- Ethan Hawke por Blue moon
- Michael B. Jordan por Los pecadores
- Wagner Moura por El agente secreto
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning por Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental
- Amy Madigan por Weapons
- Wunmi Mosaku por Los pecadores
- Teyana Taylor por Una batalla tras otra
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro por Una batalla tras otra
- Jacob Elordi por Frankstein
- Sean Penn por Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgård por Valor Sentimental
- Delroy Lindo por Los pecadores
Mejor Casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Los pecadores (Sinners)
Mejor Película Internacional
- El agente secreto – Brasil
- Un simple accidente – Francia
- Valor sentimental – Noruega
- Sirat – España
- La voz de Hind – Túnez
Mejor Película de Animación
- Arco
- Elio
- Kpop Demon Hunters
- Little Amelie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor Documental
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Mejor Montaje
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor Fotografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
- Sueño de trenes
Mejor Guion Adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sueños de trenes (Train Dreams)
Mejor Guion Original
- Blue Moon
- Un simple accidente
- Marty Supreme
- Los Pecadores
Mejor Sonido
- Sirat
- F1
- Frankestein
- Una Batalla tras otra
- Sinners
Mejor Banda Sonora
- Bugonia
- Frankestein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sinners.
Mejor Canción Original
- Dear Me de Diane Warren: Relentless
- Golden de Kpop Demon Hunters
- I Lied To You de Los pecadores
- Sweet Dreams of Joy de Viva Verdi!
- Train Dreams de Train Dreams
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Los pecadores
Mejor Diseño de Vestuario
- Avatar Fuego y ceniza
- Marty Supreme
- Hamnet
- Los Pecadores
Mejor Maquillaje y Peluquería
- Frankenstein
- Kokuho
- Los pecadores
- The Smashing Machine
- La hermanastra fea
Mejores Efectos Visuales
- Avatar: Fire And Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Mejor Corto Ficción
- Butcher’s stain
- A friend of Dorothy
- Jane Austen’s period drama
- The singers
- Two people exchanging saliva
Mejor Corto de Animación
- Butterfly
- Forevergreen
- The girl who cried pearls
- Retirement plan
- The three sisters
Mejor Corto Documental
- All the empty rooms
- Armed only with a camera: the life and death of brent renaud
- Children no more
- The Devil is busy
- Perfectly a sterangeness
