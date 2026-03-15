El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, valoró este domingo los resultados de las elecciones autonómicas de Castilla y León como un triunfo rotundo del PP y una señal inequívoca del declive del Gobierno de Pedro Sánchez. «Es un éxito personal e intransferible de Mañueco que confirma que Feijóo será el próximo presidente del Gobierno», afirmó Inda, quien subrayó que el resultado no le había tomado por sorpresa: «Para mí no es un éxito inesperado. Es un tipo austero, salmantino y que ha demostrado ser el mejor candidato posible».

El director de OKDIARIO destacó además la progresión del partido en la región: «Ha subido 4 puntos porcentuales con respecto a las elecciones de 2022». Inda amplió su lectura más allá de Castilla y León para proyectarla al escenario nacional: «Más allá de todo, esta es una victoria de Alberto Núñez Feijóo. Y lo mismo hay que destacar del gran resultado de Vox. La suma de PP y Vox da el 54% de los votos, eso en unas elecciones generales significaría entre 200 y 205 escaños».

El periodista concluyó con una sentencia directa sobre el futuro del presidente del Ejecutivo: «A Sánchez cada vez le queda menos tiempo en Moncloa».