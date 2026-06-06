La visita del Papa en números

Es imposible obviar al Papa en esta columna cuando media, por no decir toda España, está pendiente de su histórica visita. Recuerdo aquella del Papa Pablo VI a los Santos Lugares, la primera que un pontífice salía del Vaticano. Cubrí aquel acontecimiento y en varias ocasiones he recordado la anécdota cuando, metiéndonos en las aguas del lago Tiberíades para fotografiarle de frente al acercarse a la orilla para tomar el agua con su mano y no sólo bendecirla, sino también bebérsela, y viendo que el agua me llegaba hasta las rodillas, dijo sonriendo: ¡Cuidado, muchacho, sólo Cristo anduvo sobre las aguas! Nunca lo he olvidado y nunca lo olvidaré. También estuve en su funeral, así como en el de Juan Pablo I, cuyo papado duró solo 33 días. Y volviendo a la actual visita de León XIV, me pregunto cuáles pudieron ser las razones para que el Papa Francisco nunca quisiera visitar España.

Madrid estos días ha quedado completamente colapsado y, como el lenguaje de los números es el idioma universal más elocuente, vamos a resumir en cifras todo lo que ha envuelto el preparativo de esta visita excepcional que ha movilizado no sólo a las fuerzas del orden sino también a voluntarios, peregrinos, periodistas, etc. Cuando ustedes lean esta columna, hoy, 6 de junio, el Papa habrá llegado a Madrid, permaneciendo hasta el martes 9, que se marchará a Barcelona para inaugurar la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia y luego a Canarias.

Durante este breve tiempo de estancia de Su Santidad en la capital de España se han acreditado 2.000 periodistas, movilizados 4.700 agentes de policía, 675 guardias civiles, 400 policías municipales y 1.000 efectivos sanitarios.

Para la misa en la Plaza de Cibeles, a la que se espera 1,5 millones de personas, se utilizará la gran custodia de altar que la reina María de las Mercedes de Orleans y Borbón encargó a la casa Ansorena con decoraciones de pedrería, entre ellas diamantes y esmeraldas.

Para impartir la comunión se utilizarán 2.300 cálices con 200 Sagradas Formas para cada uno, procedentes de las Carmelitas de Valdemoro, que las han preparado de manera artesanal con harina de gran pureza mezclada con agua fría sin levadura, con destino a las más de 500.000 personas que recibirán la comunión. Para impartir la comunión colaborarán seis sacerdotes párrocos de San José, San Jerónimo el Real, San Manuel y San Benito, Santa Barbara y Medinaceli. Pienso que a todos ellos les gustaría recibir la comunión de manos del Papa…

Durante la Misa y procesión, el cante litúrgico será interpretado por 400 componentes de los Coros de la JMJ (Jornada Mundial de la Juventud), de San Juan de Ávila y las escolanías de El Escorial y de la Abadía de la Santa Cruz.

150 cardenales, obispos y arzobispos participarán en la Eucaristía de la Plaza de Cibeles.

54 restaurantes, tabernas, bares y cafeterías van a ofrecer menús especiales. Desde Casa Botín a las más antiguas como la Taberna Antonio Sánchez (1787) o Casa Alberto (1827).

Dónde se alojará en Madrid, Barcelona y Canarias

Frente al número 46 de Avenida Pio XII, en el distrito de Chamartín, se encuentra la Nunciatura, que es la residencia oficial del embajador del Vaticano en España, donde se alojaron Juan Pablo II y Benedicto XVI en sus visitas y donde lo hace León XIV. El séquito del Papa ocupará la totalidad de las habitaciones del Hotel Ilunión, de 4 estrellas, que se encuentra frente por frente a la Nunciatura y donde el 80% de la plantilla son personas con discapacidad.

En Canarias lo hará en el Palacio Episcopal de Las Palmas, en el barrio de Vegueta. A propósito de la presencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acompañando al Papa, los canarios se sienten indignados y con razón por su ausencia en las situaciones dramáticas que han vivido las islas y ahora aprovechar el acontecimiento en beneficio, como siempre y de forma descarada, del protagonismo de su persona, como siempre hace. Durante su estancia en Barcelona, del 9 al 11 de junio, se alojará en el Palacio Episcopal, residencia oficial del arzobispo de la ciudad, un histórico edificio que data del siglo , en pleno barrio gótico junto a la catedral de Santa Creu i Santa Eulalia.

Durante la estancia del Pontífice en la Ciudad Condal, el Templo de la Sagrada Familia volverá a ser el gran escenario simbólico en una Cataluña que empieza a vislumbrar la finalización del icónico templo de Gaudí.

Chssssss…

Qué símbolo más triste, la bandera española por los suelos ante el Rey durante el desfile de las Fuerzas Armadas en Vigo.

Y si no fuera ya bastante incómoda la ofensa para Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le planta y no acude al desfile.

La muchacha se merecería un baja por la descortesía de llegar, nada menos que con una hora de retraso, a un acto del que era protagonista como embajadora de una marca. ¡Esta chica pierde a veces los papeles, aunque suele rentabilizar lo poco que es! Y todo por ser la hija de…

¡Qué gran madre es La Pedroche!, defensora de la lactancia materna hasta el extremo de utilizar extractores portátiles para sacarse la leche de sus pechos para sus pequeños Laia, de 2 años, e Isasi, de un año.

Dolorosa sorpresa las declaraciones de Máxima de Holanda reconociendo que «mi madre, de 82 años, sufre demencia senil y vive una dolorosa situación».

Eugenia Martínez de Irujo reconoce que comparte la ropa con su hija Tania «porque somos, más o menos, de la misma talla».

Mi compadre Julio Iglesias sigue adelante con su querella contra la vicepresidenta Yolanda Díaz por sus declaraciones sobre presuntos abusos sexuales a sus trabajadoras y no haberse retractado.

Yo, que he pasado largas temporadas conviviendo con él, puedo testificar que pocos como él respetan, se preocupan y distinguen a las mujeres de su servicio y no sólo económicamente, sino con un trato exquisito.

¿Será verdad que se ha llevado de Cantora «después de reventar la puerta un montón de objetos que podrían ser de su hermano»? Qué impresentable y cutre resulta todo ello.

Los príncipes de Mónaco han visitado estos días Madrid, reuniéndose con los Reyes Felipe y Letizia. ¿Sabían ustedes que la reina Victoria Eugenia fue la madrina de Alberto, soberano de ese principado de 40.000 habitantes, de 50 nacionalidades diferentes que además no pagan impuestos y donde acuden cada día cientos de personas a trabajar?

El pasado día 1 de este mes Marilyn Monroe habría cumplido… ¡100! años. Murió a los 36, el 4 de agosto de 1962, a causa de una muy mala salud y enganchada a los barbitúricos. Había intervenido en 30 películas. A pesar de los años transcurridos, sigue siendo la mujer con más sex appeal del mundo.

¿Qué habrá dicho ella al ver a su hijo feliz y contento junto a la novia de su ex marido?