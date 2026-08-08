Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 31 de julio al 6 de agosto

¿BAJA?: Letizia, Reina consorte de España

Lo siento, pero una Reina reinante no puede aparecer nada menos que presidiendo la gala de clausura del Atlántida Mallorca Festival en Palma con ese vestido de color rojo burdeos de Carolina Herrera con hombro al aire, gran abertura y una tentadora cremallera que recorría todo su cuerpo. Desde encima de la rodilla al pecho, completando el conjunto con unos mules de Gucci. Letizia se olvida con este inadecuado e impactante estilismo que aunque ponía de relieve su excelente forma física es la Reina de un país y no una starlette, una estrella. Al parecer el color rojo sigue siendo su mejor aliado, su color insignia y uno de sus favoritos. Según dicen los entendidos porque «proyecta fuerza, sofisticación y modernidad». Y también sorprendió con ese bronceado veraniego ¿gracias a sus días en Palma de Mallorca o a la piscina de su palacete madrileño?

SUBE: Pedro Trapote

El que fuera rey del ocio nocturno madrileño del siglo XX, de 86 años, dueño de la icónica discoteca Joy Eslava («Hubo un tiempo en el que no era nadie si no iba a la Joy», según la compañera Luz Sánchez Mellado), y del Teatro Barceló, convertido en Pachá, es todo un ejemplo de recuperación personal. Diríamos que es un gran empresario. Cambió la noche por los churros. Su churrería San Ginés, el lugar donde iban a parar sus clientes de la Joy de madrugada, se ha convertido en otro must no solo de la noche sino de la mañana, la tarde y hasta de la merienda. En abril de 2021 falleció su hijo mayor, Pedro, de 52 años (mi hija Isabel, con 36). Se ha casado ¡¡¡cinco veces!!! «La última siempre es la mejor». Pedro es cuñado de Felipe González «pero este señor apareció en mi vida hace 17 años, porque se casó con Mar, la hermana de mi mujer, Begoña García Baquero. Aparte de esa relación familiar y de respeto, de ser un intelectual maravilloso, y un tío austero, no he tenido más negocio que ser su casero». En 2022, su esposa Begoña sufrió un ictus del que se está recuperando. No le ha importado reconocer, en la entrevista a la compañera de El País, que «el Rey Juan Carlos me ha decepcionado aunque tendríamos que ser misericordiosos: merecería estar entre nosotros». De acuerdo, querido amigo.

SUBE: Amancio Ortega

Con su fundación está construyendo el primer centro de cuidados paliativos pediátricos de España sobre un terreno cedido por el Ayuntamiento de Madrid durante 65 años, y que atenderá hasta 1.400 usuarios. Contará con cien profesionales, cuatrocientos voluntarios y un centro de día especial donde podrán estar los niños mientras sus padres cumplen con sus jornadas laborales. La inauguración será en 2027 y, según palabras del alcalde Almeida, «el centro habla muy bien de la sociedad civil y no habla tan bien de las instituciones».

SUBE: Dani Rovira

El actor español es protagonista también por su salud. El verano pasado sufrió un grave problema a causa de una trombosis en una vena del pecho, de la que fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones, y tuvieron que quitarle parte de una de sus costillas. Y qué razón tiene el dicho de «las desgracias nunca vienen solas», ya que también coincidió con la muerte de su padre y una ruptura sentimental. Es un hombre fuerte que afrontó con entereza su primer problema serio de salud en 2020, en su momento de más éxito con la serie de Ocho apellidos vascos junto a la que fue su pareja, Clara Lago.