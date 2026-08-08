La Cometa TV, 26 millones de la tele sanchista

Según informa Marta Pastor, que, al parecer, ha tenido acceso a la documentación oficial respecto al pago de RTVE a La Cometa TV, la productora de Eurostar Mediagroup ha ingresado dinero público por valor de 26 millones de euros en los últimos cuatro años.

La Cometa TV es propiedad del navarro Gerardo Iracheta, cercano a la derecha de UPN. Lo que resulta realmente llamativo es que haya prestado su productora para sostener un programa Mañaneros 360 cuya única línea editorial (sic) es zurrar la badana a todo lo que tiene que ver con el Partido Popular (y adláteres, entre otros UPN), en una deriva no exenta de insultos, bulos y manipulaciones, con descalificaciones ad hominem hacia sus líderes más representativos. Hasta el Consejo de Informativos de RTVE, nada sospechoso, ha llamado la atención con calificativos gruesos acerca de la falta de pluralismo y un acendrado sectarismo.

Es más, los distintos portavoces de la derecha parlamentaria se muestran muy activos en las comparecencias del presidente de la empresa pública, José Pablo López; en muchos casos acorralan al malagueño utilizando el mencionado programa como cabal arma arrojadiza. Al parecer y presuntamente, López y el navarro mantienen relaciones de amistad desde sus años juveniles. Es comprensible la extrañeza de esos portavoces, diputados y senadores en la Comisión Mixta de Control de RTVE, que combaten el producto de La Cometa TV y, luego, el grupo al que pertenece esta empresa corre a poner el cazo en administraciones televisivas y autonómicas gestionadas por el PP. Se limitan a cumplir las órdenes que emanan al respecto del entourage de Feijóo.

Sin ir más lejos, a la morterada de millones fletados a La Cometa TV por parte de RTVE, hay que añadir en Madrid lo que facturan a RTVM por producir el programa en prime time sobre temas políticos en una línea informativa y opinativa diametralmente opuesta a la de Mañaneros 360. También intentan colocar a otros productos en otras televisiones autonómicas controladas por el Partido Popular, ahora en coalición con VOX. Eso se podría titular como primero la pasta; luego, si cuadra y es gratis, los valores.

Sin olvidar tampoco que dicho grupo empresarial controla accionarialmente la encuestadora Sigma Dos, que se ha especializado en gatillazos. Distintas fuentes de los gobiernos regionales han confesado al columnista que los gestores de esta empresa suelen negociar con los servicios que ofrecen. Un pack muy rentable. La directora general de Sigma Dos es Rosa María Díaz, hija de la que fuera secretaria de Mariano Rajoy.

El columnista ha intentado conocer la opinión de estos responsables sobre los temas que aquí se describen. Silencio oficial y descalificaciones ad hominem del mensajero, eso sí, sotto voce.