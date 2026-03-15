Joan Laporta seguirá presidiendo el Barcelona hasta 2031 tras ganar las elecciones de este domingo 15 de marzo después de pasar por encima de Víctor Font con un 68% de los votos. Su opositor se quedó en el 29%. Laporta vuelve a ser presidente culé después de una campaña electoral en la que fue favorito de principio a fin. En 2021 ya le ganó a Font y en 2026 repite victoria. Tras conocer los resultados, la euforia de la candidatura ganadora se desató.

Sin sorpresas y según lo previsto. Ese es el resumen de las elecciones del Barcelona en pocas palabras. Joan Laporta ha ganado después de arrasar a Víctor Font en unos comicios con poca emoción. Siempre fue favorito el presidente culé y nunca se dudó en que volvería a salir reelegido. No hubo oposición fuerte en ningún momento.

Joan Laporta seguirá siendo presidente del Barcelona hasta el 2031. Cinco años más para un proyecto culé que, de la mano de Deco, Hansi Flick y un grupo de jugadores jóvenes liderados por Lamine Yamal, ha recuperado a un equipo que parecía estar muerto, económicamente y deportivamente. La campaña de Víctor Font fue de mal en peor, y el presidente azulgrana no necesitó mucho para volver a ganar.

Laporta sigue siendo presidente del Barcelona

La jornada electoral dejó muchas imágenes de ilustres barcelonistas votando, la mayoría a Joan Laporta. Desde la plantilla culé dejando la imagen de la jornada cantando junto al presidente, pasando por Ernest Urtasun, ministro de Cultura, Xavi Pascual, Punter, Bartomeu, la viuda de Jordi Cruyff, Busquets, Aitana Bonmatí, Xavi Hernández, Jordi Pujol, Artur Mas, Juan Nuñez, hasta el entrenador del primer equipo de fútbol masculino, Hansi Flick.

Se acabó en el Barcelona este proceso electoral que desde el principio ha creado mucha polémica, incluida la fecha elegida en plena temporada, pero que no ha despistado al equipo culé en ningún momento. Fue eliminado de la Copa del Rey durante la campaña electoral, pero sigue siendo líder de la Liga y vivo en la Champions League.

48.480 socios del Barcelona votaron en estas elecciones culés este domingo con un 42,34% del total de socios que tienen derecho a voto. Una participación más baja respecto a 2021, 2003, 2010, 2000 y la de 2015. Y es que desde el inicio estaba claro que Joan Laporta sería el ganador.

A partir de aquí, Joan Laporta tendrá que esperar hasta el próximo 1 de julio para ser de nuevo presidente del Barcelona. Durante este tiempo, Rafa Yuste seguirá siendo presidente en funciones y la realidad es que la entidad blaugrana tendrá dos máximos dirigentes con Yuste y Laporta, mano a mano.