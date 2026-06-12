Según la psicología del color, esto es lo que significa si siempre vistes de negro

Vestir de negro puede tener significados muy diferentes para cada persona. A menudo, se considera un color elegante y con estilo, pero, para algunos, un atuendo completamente negro puede tener connotaciones negativas. Este tema se enmarca dentro de la psicología del color, una disciplina que estudia de qué manera afectan los colores a las conductas, las emociones y las decisiones de las personas. En este contexto, el negro ocupa un lugar muy especial, ya que técnicamente no es un color, sino que se define como «la absorción de todos los colores».

La ropa negra se suele considerar un básico del fondo de armario, ya que siempre está de moda, combina con todo y encaja con todo tipo de estilismos, tanto formales como informales. Desde la perspectiva psicológica, el negro funciona como una especie de «armadura» para las personas que son artísticas, sensibles y tienden a llevar una vida más solitaria. Este color también se asocia con el poder, razón por la cual, por ejemplo, jueces y muchos directores ejecutivos (basta con recordar el característico jersey de cuello alto de Steve Jobs) visten de este color.

Lo que dice la psicología del color sobre las personas que visten de negro

«Tanto los colores fríos como los calientes son denominados así en función de su situación en el espectro electromagnético. Los de onda larga se corresponden con los cálidos, y los fríos son los que proceden de ondas menores. Las sensaciones que el observador percibe están relacionadas con su asociación con elementos que determinan apreciaciones de tipo térmico. Así, los amarillos, rojos y los que corresponden a sus familias recuerdan la idea del sol, calor y fuego; mientras los azules, verdes y muchos violetas tienen similitudes con la frescura, la profundidad, la humedad, el agua y el hielo», detalla la Facultad de Periodismo y Comunicación Social.

La psicóloga de la moda Anabel Maldonado afirma que muchas de las personas que visten de negro presentan rasgos asociados al neuroticismo, una de las cinco dimensiones fundamentales de la personalidad estudiadas por la psicología. Este rasgo se relaciona con una mayor sensibilidad emocional y con la tendencia a procesar las emociones de manera más intensa y reflexiva.

Estas personas suelen destacar por su creatividad e imaginación, aunque también pueden experimentar una menor estabilidad emocional. Con frecuencia son más propensas a sentir preocupación, tristeza, irritabilidad o ansiedad, y les resulta más difícil mantener una actitud positiva de forma constante. A pesar de que suelen mostrar confianza en sí mismas y una imagen segura ante los demás, también tienden a ser sensibles a las opiniones externas y a preocuparse por cómo son percibidas, según recoge InStyle.

Para comprobar su teoría, la psicóloga de la moda realizó una encuesta a 300 mujeres acerca de los colores que preferían usar en su vestimenta diaria. Los resultados revelaron una tendencia interesante: aquellas que se identificaban como amantes del negro afirmaban experimentar episodios de ansiedad con más frecuencia. Además, tenían más probabilidades de describirse como personas melancólicas, reflexivas y propensas a la preocupación constante.

En contraste, las participantes que preferían prendas de colores claros o más variados obtuvieron puntuaciones más bajas en los indicadores relacionados con el neuroticismo. Estas mujeres señalaron sentirse menos ansiosas, afrontar mejor las dificultades cotidianas y mantener una actitud positiva ante la vida.

Simbolismo de los colores

En muchas culturas occidentales, y también en algunas tradiciones orientales, el blanco simboliza la pureza, la inocencia y la paz. Se relaciona con la limpieza, la honestidad y los nuevos comienzos. Sin embargo, en diversas culturas de Asia y África, este color está vinculado al duelo y la despedida.

El verde está estrechamente vinculado con la naturaleza, la vida y el crecimiento. Representa la esperanza, la renovación y el equilibrio, transmitiendo sensaciones de armonía y bienestar.

El violeta es un color cargado de simbolismo y misterio. Se relaciona con la espiritualidad, la reflexión y la sensibilidad emocional. En sus tonalidades púrpuras, transmite elegancia y sofisticación.

El amarillo es el color de la luz del sol y suele asociarse con la alegría, el optimismo y la energía. También puede representar la prosperidad, el éxito y la creatividad. El azul es el color que evoca el cielo y el ma y genera una sensación de distancia y calma, además de relacionarse con la inteligencia, la estabilidad y la seguridad emocional.

El rojo es uno de los colores más intensos y llamativos. Se asocia con la pasión, el amor, la fuerza y la determinación. También puede simbolizar el peligro, la urgencia o la agresividad debido a su estrecha relación con la sangre y el fuego.

El marrón es un color que transmite estabilidad, sencillez y conexión con la tierra. Se asocia con la madurez y el equilibrio, siendo frecuente su uso para representar la naturaleza, la tradición y la solidez en distintos contextos culturales.