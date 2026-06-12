La subida de tipos del BCE coge a los españoles con 640.000 millones en préstamos para vivienda y consumo

La decisión del Banco Central Europeo (BCE) de subir los tipos de interés este jueves un cuarto de punto, hasta el 2,25%, ha pillado a los españoles con más de 640.000 millones de euros en préstamos para vivienda y consumo. De acuerdo con los datos del Banco de España, a inicios de mayo la deuda de los ciudadanos en créditos para vivienda era de 523.000 millones de euros, mientras que para productos de consumo ascendía a 118.000 millones.

Buena parte de estos préstamos son ya a precio fijo y por lo tanto no se verán afectados por la subida. Pero, según el último informe de BBVA Research sobre la economía española, casi el 60% del valor de las hipotecas estaba referenciado a un tipo de interés variable.

En concreto, el servicio de estudios del banco asegura que «la proporción de financiación a tipo fijo ha aumentado considerablemente durante los últimos años y ya representa un 42% del total en la financiación para la compra de vivienda -el 43% lo hace a tipo variable y el 15% a tipo mixto-«.

Por lo tanto, miles de ciudadanos van a ver como la hipoteca que pagan mensualmente les va a subir. El euríbor ya ha ido aumentando por la posibilidad de que el BCE subiera los tipos este jueves y se ha situado ya por encima del 2,84% en tasa diaria.

En mayo cerró ligeramente por encima del 2,8% encadenando tres subidas mensuales consecutivas. Es la mayor cifra de los últimos 20 meses. Las hipotecas medias subieron en unos 700 euros al año para los hipotecados que renovaron su préstamo en mayo.

De momento, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, no ha sido contundente a la hora de dar pistas sobre si habrá nuevas subidas de tipos de interés este año, aunque sí ha subrayado que «la guerra de Irán está durando más de lo esperado». Nuevas subidas de los tipos este año acercarían aún más el euríbor al 3%, cifra desconocida desde agosto de 2024.

El mercado se muestra dividido sobre la posibilidad de que el BCE vuelva a subir los tipos este año. Martin Wolburg, economista sénior en Generali Investments, asegura que los analistas descuentan un incremento de 43 puntos básicos este año, con una próxima subida en septiembre si los precios de la energía no aflojan.

Es lo mismo que opinan en Deutsche Bank. Los analistas del banco alemán descuentan una única subida más de los tipos en septiembre debido a la debilidad del crecimiento económico en la zona euro.

Desde Vontobel también ven probable una subida de tipos en septiembre si el estrecho de Ormuz sigue cerrado y la guerra continúa abierta, aunque vaticinan que sería una única subida de tipos más, ya que prolongar las subidas sería negativo dado el estancamiento de la economía europea.

Los analistas de Aberdeen se muestran en cambio convencidos de que la subida de este jueves es algo puntual y que no habrá más en todo el año salvo que los precios de la energía se disparen por la guerra de Irán.

De la misma opinión son en Pimco, que descarta que el BCE vaya a iniciar una campaña agresiva de subidas de tipos de interés. «A diferencia de lo ocurrido en 2022, el shock negativo de la oferta no se ve amplificado por un shock positivo de la demanda, lo que alivia la necesidad de un ciclo de subidas prolongado», señalan.