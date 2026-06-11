Ésta es la agenda de los jugadores del Barcelona en el Mundial 2026

El Mundial 2026 ya está en marcha y el FC Barcelona tendrá una representación muy destacada en la gran cita futbolística que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Hasta 16 futbolistas vinculados al conjunto azulgrana participarán en la competición con sus respectivas selecciones nacionales, repartidos entre algunos de los combinados con mayores aspiraciones del torneo y otros que buscarán dar la sorpresa.

La fase de grupos concentrará buena parte de la atención de los aficionados culés, que podrán seguir a varios de los pilares del equipo de Hansi Flick defendiendo los colores de España, Brasil, Francia, Portugal, Países Bajos, Uruguay, Inglaterra y Egipto.

Lamine Yamal, Eric García, Dani Olmo, Pedri, Joan García, Pau Cubarsí, Ferran Torres y Gavi – España

La selección española es el combinado con mayor presencia azulgrana en este Mundial 2026. Hasta ocho futbolistas del Barça forman parte de la expedición dirigida por Luis de la Fuente: Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal y Ferran Torres.

El estreno de España llegará el lunes 15 de junio frente a Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, a las 18:00 horas. El segundo compromiso será el domingo 21 de junio, también a las 18:00 horas y en el mismo escenario, ante Arabia Saudí. La fase de grupos concluirá con uno de los encuentros más atractivos del grupo. España se medirá a Uruguay el sábado 27 de junio en el Estadio Chivas de Zapopan.

Gordon y Rashford – Inglaterra

La representación azulgrana en Inglaterra estará formada por Anthony Gordon y Marcus Rashford –aunque éste acaba contrato y no renovará–. Ambos iniciarán su participación el miércoles 17 de junio frente a Croacia en el AT&T Stadium de Arlington. Posteriormente, Inglaterra se enfrentará a Ghana el martes 23 de junio en el Gillette Stadium de Foxborough. La tercera jornada llegará el sábado 27 de junio ante Panamá en el MetLife Stadium de East Rutherford.

Araujo – Uruguay

Ronald Araujo defenderá los intereses de Uruguay en una selección que comparte grupo con España. El conjunto charrúa abrirá su participación el martes 16 de junio frente a Arabia Saudí en el Hard Rock Stadium de Miami. Su segundo compromiso será el 22 de junio ante Cabo Verde, nuevamente en Miami. La fase inicial finalizará con el esperado enfrentamiento ante España el 27 de junio en Zapopan, un duelo que contará con una importante presencia de futbolistas del Barcelona sobre el terreno de juego.

Raphinha – Brasil

Raphinha será uno de los principales representantes azulgranas en la selección brasileña. Brasil debutará en la madrugada del domingo 14 de junio ante Marruecos en el MetLife Stadium de East Rutherford. Después llegará el choque contra Haití, programado para el 20 de junio en Filadelfia. La selección brasileña cerrará la fase de grupos frente a Escocia en el Sun Life Stadium de Miami el 25 de junio.

Cancelo – Portugal

Joao Cancelo iniciará su recorrido mundialista el miércoles 17 de junio con Portugal frente a la República Democrática del Congo en el NRG Stadium de Houston. La segunda jornada enfrentará a los portugueses con Uzbekistán el 23 de junio, también en Houston. Finalmente, Portugal concluirá la fase de grupos ante Colombia el 28 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

De Jong – Holanda

Frenkie de Jong liderará el centro del campo de Países Bajos en una selección que comenzará su participación el domingo 14 de junio frente a Japón en Arlington. El segundo encuentro llegará el sábado 20 de junio contra Suecia en Houston. Holanda pondrá fin a la fase inicial enfrentándose a Túnez el 26 de junio en Kansas City.

Koundé – Francia

Jules Koundé será el representante del Barcelona en la selección francesa.

Francia debutará el martes 16 de junio ante Senegal en el MetLife Stadium de East Rutherford. Posteriormente jugará frente a Irak el 22 de junio en Filadelfia. El último compromiso de la fase de grupos será el 26 de junio contra Noruega en el Gillette Stadium de Foxborough.

Hamza Abdelkarim – Egipto

Una de las novedades entre los futbolistas vinculados al Barcelona será Hamza Abdelkarim, incorporado esta temporada al Barça Atlètic. Egipto comenzará su participación el lunes 16 de junio frente a Bélgica en Seattle. Después se medirá a Nueva Zelanda el 22 de junio en Vancouver.

La fase de grupos concluirá el 27 de junio con el encuentro ante Irán, nuevamente en el Lumen Field de Seattle.