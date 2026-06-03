Selección de Uruguay para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

Uruguay suena a Mundial, a clásico del fútbol y a garra, la que tiene un país que, con tres millones y medio de habitantes, no deja de producir futbolistas de élite. La selección charrúa sumará su quinta participación consecutiva en el torneo mundialista en la cita de Estados Unidos, Canadá y México. El país campeón del mundo en 1930 y 1950 volverá a dar guerra como acostumbra y como ha hecho a lo largo de su historia contra otras grandes selecciones. Uruguay buscará desquitarse de su eliminación en fase de grupos en Qatar.

Grupo de la selección de Uruguay en el Mundial 2026

La selección de Uruguay quedó encuadrada en el Grupo H del Mundial después del sorteo celebrado en Washington el pasado mes de diciembre. El combinado charrúa comparte grupo con España, Arabia Saudí y Cabo Verde. La selección uruguaya parte como principal candidata a hacerse con el segundo lugar, pero tratará de arrebatarle el primer puesto a España. Incluso podría acceder a las eliminatorias -fase que no alcanzó en el pasado Mundial- si termina como una de las ocho mejores terceras de grupo.

Cuándo juega Uruguay en el Mundial de 2026

Uruguay comenzará su andadura mundialista en tierras estadounidenses, midiéndose a Arabia Saudí en su debut el martes 16 de junio. Los charrúas se enfrentan en su estreno a su principal amenaza, a priori, en la lucha por el segundo puesto del Grupo H. En la segunda jornada se ven las caras con Cabo Verde, la cenicienta del grupo. Por último, el equipo uruguayo cerrará la fase de grupos con un partido ante España en el que podría estar en juego la primera posición.

Uruguay vs. Arabia Saudí : martes 16 de junio (00:00 horas de la España peninsular) – Hard Rock Stadium, Miami.

: martes 16 de junio (00:00 horas de la España peninsular) – Hard Rock Stadium, Miami. Uruguay vs. Cabo Verde : lunes 22 de junio (00:00 horas de la España peninsular) – Hard Rock Stadium, Miami.

: lunes 22 de junio (00:00 horas de la España peninsular) – Hard Rock Stadium, Miami. Uruguay vs. España: sábado 27 de junio (02:00 horas de la España peninsular) – Estadio Chivas, Guadalajara.

Convocados de Uruguay para el Mundial 2026

Porteros

Sergio Rochet

Fernando Muslera

Santiago Mele

Defensas

Guillermo Varela

Ronald Araújo

José María Giménez

Santiago Bueno

Sebastián Cáceres

Mathías Olivera

Joaquín Piquerez

Matías Viña

Centrocampistas

Manuel Ugarte

Emiliano Martínez

Rodrigo Bentancur

Fede Valverde

Agustín Canobbio

Juan Manuel Sanabria

Giorgian de Arrascaeta

Nicolás de la Cruz

Rodrigo Zalazar

Facundo Pellistri

Maximiliano Araújo

Brian Rodríguez

Delanteros

Rodrigo Aguirre

Federico Viñas

Darwin Núñez

Quién es el portero de Uruguay

Para aquellos aficionados al fútbol que se conectan con el deporte rey durante los torneos veraniegos, la figura de Fernando Muslera se ha convertido en todo un icono del fútbol de selecciones. El guardameta charrúa ha defendido la camiseta de su país durante 134 partidos y sigue participando con la selección a sus 39 años. Muslera es el mejor colocado para ocupar la portería uruguaya por su dilatada experiencia en grandes torneos, aunque cuentan con opciones Santiago Mele (Monterrey) y Sergio Rochet (Internacional de Porto Alegre).

Las estrellas de la selección de Uruguay en el Mundial 2026

El gran referente del equipo celeste no es otro que Fede Valverde. El futbolista del Real Madrid ya es todo un veterano con Uruguay con sólo 27 años, en los que acumula 73 partidos con su selección. ‘El Pajarito’, reconvertido a halcón, lidera una selección uruguaya que adolece de las grandes figuras en ataque de las que disfrutó durante buena parte de este siglo. Lo que antes suponía un problema -y bendito problema- de encaje de nueves de primerísimo nivel como Luis Súarez, Cavani y Forlán, ha derivado en falta de talento arriba. Uruguay deberá confiar en el resurgir de Darwin Núñez, después de su primera temporada en Arabia Saudí.

Así es el seleccionador de Uruguay en el Mundial 2026

Marcelo Bielsa dirige al combinado charrúa desde 2023. ‘El Loco’ destaca por su fútbol propositivo y con preferencia por el juego de ataque, además de su faceta como filósofo del balompié. El actual técnico de Uruguay deberá liderar a la doble campeona del Mundial en la cita norteamericana, una cita en la que Bielsa sitúa su tope en los octavos de final de Sudáfrica 2010, con Chile. Otra de las figuras más representativas de la selección uruguaya no se viste de corto con los celestes. El argentinodirige al combinado charrúa desdedestaca por suy con preferencia por el juego de ataque, además de su faceta como filósofo del balompié. El actual técnico de Uruguay deberá liderar a la doble campeona del Mundial en la cita norteamericana, una cita en la que Bielsa sitúa su tope en los octavos de final de, con

La camiseta de Uruguay en el Mundial 2026

«Nacidos para luchar» fue el lema elegido por la Asociación Uruguaya de Fútbol (UFA) para presentar sus equipaciones para el Mundial 2026. El diseño de las mismas se inspira en la corriente Art Deco, movimiento francés con mucha presencia arquitectónica en Montevideo. Para la camiseta local no podía fallar el color celeste, presente siempre en la ‘piel’ uruguaya; adornada esta ocasión por un cuello blanco que le da un toque retro. Para la segunda equipación, Nike ha apostado por un diseño más rupturista inspirado en ‘Black Panther’.