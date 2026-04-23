El Real Madrid declara «intransferibles» a siete jugadores

El Real Madrid prioriza la operación salida antes que la llegada de nuevos fichajes, pero la cúpula de Valdebebas declara “intransferibles e intocables” a siete jugadores: Courtois, Militao, Tchouaméni, Fede Valverde, Bellingham, Vinicius y Mbappé.

El club madridista considera que “no hay que tocar la columna vertebral” del equipo y no creen que sea necesaria ninguna revolución en la actual plantilla. Los cambios, que los habrá, afectarán sobre todo a jugadores de la segunda unidad, pero la base de la plantilla de la próxima temporada estará construida sobre la actual.

Es cierto que el Real Madrid pretende dar salida a ocho jugadores entre dos de los que acaban contrato –Alaba y Carvajal–, otros dos de los que terminan en 2027 –Fran García y Ceballos–, la cesión de Mastantuono y los traspasos de Camavinga, Gonzalo y Raúl Asencio. Pero ninguno de estos futbolistas puede considerarse titular en el actual Madrid de Arbeloa.

La BMV no se toca

Especialmente significativa resulta la confianza del club en la BMV, el trío que forman Bellingham, Mbappé y Vinicius, a los que se considera jugadores “intransferibles” para la próxima temporada y sobre los que se sitúa el cartel de futbolistas “franquicia” del equipo. “Será labor del próximo entrenador encajar a los tres”, aseguran en la cúpula del Real Madrid.

El club blanco descarta, por tanto, la salida este verano de un jugador top a nivel mundial, porque se considera que los ingresos por los traspasos de alguno de los futbolistas del Real Madrid van a ser suficiente para cubrir parte del dinero que se va a invertir en nuevos fichajes que refuercen el equipo.

Tampoco se plantea nadie la salida de jugadores que sujetan al equipo a nivel defensivo como Courtois, Militao o Tchouaméni, cuya presencia en el nuevo Real Madrid está garantizada porque forman parte del armazón de un equipo que necesita reconstruirse sobre sus propios cimientos.

Como tampoco saldrán los futbolistas que aterrizaron en el Real Madrid el verano pasado, a excepción de Mastantuono que podría salir cedido bajo la fórmula Endrick en busca de minutos de calidad. Los otros tres fichajes de esta temporada, Trent, Huijsen y Carreras, a pesar de su discreto rendimiento, también estarán en el equipo madridista la próxima temporada.