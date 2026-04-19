Siete partidos para otro reto: Kylian Mbappé busca revalidar el Pichichi

A Kylian Mbappé, más allá de liderar el complicado reto de darle la vuelta a los nueve puntos que el Real Madrid está por debajo de Barcelona en Liga, le queda otra cosa por la que luchar en los siete partidos que le quedan al conjunto de Álvaro Arbeloa esta temporada: ganar el Pichichi. Máximo goleador en la actualidad, Mbappé está en una mala racha goleadora en Liga, se le ha acercado Muriqi y, para el fin del año futbolístico, le queda amarrar el puesto de máximo goleador que ya consiguió el año pasado.

A falta de siete jornadas, Kylian Mbappé acumula 23 goles, pero son sólo dos más que Muriqi, delantero del Mallorca, por lo que la pelea está muy abierta, con el equipo balear además jugándose muchísimo, tanto como una salvación. Por detrás llega Budimir, de Osasuna, con 16 goles, y Lamine Yamal, del Barça, con 15.

En una temporada difícil, que va camino de ser en blanco por segunda vez, Kylian Mbappé tiene al menos la oportunidad de sumar trofeos individuales que no son menores. El Pichichi tiene un valor importante, porque es de esos pocos trofeos en el fútbol que son objetivos. La que tiene virtualmente perdida Mbappé es la Bota de Oro, galardón que no podrá revalidar, ya que Harry Kane lo tiene atado con 31 goles y 62 puntos, ocho tantos más que Kylian y 16 puntos más.

Si bien el Real Madrid es el equipo que más Pichichis ha sumado en la historia de la Liga -29-, la realidad es que en las últimas décadas es un trofeo que pocas veces ha ganado un jugador del conjunto blanco. En los últimos 40 años, sólo nueve han sido máximos goleadores de la liga: Hugo Sánchez, Emilio Butragueño, Iván Zamorano, Raúl González, Ronaldo Nazario, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y el propio Kylian Mbappé.

De todos ellos, sólo Hugo Sánchez (de 1986 a 1988) y Cristiano Ronaldo (2014 y 2015) han revalidado el trofeo Pichichi, por lo que es ese el otro gran reto que tiene Kylian Mbappé en estos siete partidos que quedan: repetir como máximo goleador, algo que sólo consiguieron, además de los dos delanteros citados, Amancio Amaro (1969 y 1970), Ferenc Puskas (en dos ocasiones, 1963 y 1964 y 1960 y 1961) y Alfredo di Stéfano (1956, 1957 y 1958). En este siglo, sólo Cristiano.

Para revalidar el Pichichi, Mbappé tiene que recuperar un ritmo goleador como el de inicio de Liga. En los últimos ocho partidos, el francés no ha marcado ni un sólo gol, principalmente porque en cuatro de ellos se los pasó lesionado. En ese tramo, Muriqi, que hoy se presenta como su único rival por el trofeo, marcó seis goles con el Mallorca.