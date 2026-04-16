Mbappé hace una promesa al madridismo: «Empezaremos a ganar otra vez y muy pronto»

Kylian Mbappé ha hablado en redes sociales para disculparse con el madridismo después de la eliminación del Real Madrid en Champions ante el Bayern este miércoles. El delantero hizo una cura de humildad a pesar de haber marcado en ambos partidos después de haberse quedado a las puertas de la semifinal. Sin embargo, Mbappé ha querido hacer una promesa de cara a la próxima temporada para devolver la ilusión al Santiago Bernabéu.

«Intentamos hasta el final, pero no fue suficiente. Es decepcionante ser eliminados de una competencia tan importante, pero tenemos que mirar hacia adelante. Necesitamos mirarnos a nosotros mismos con atención para evitar este tipo de decepción de nuevo. ¡Nunca nos rendiremos! En Madrid, el fracaso nunca ha sido y nunca será una opción. Pero te prometo una cosa: comenzaremos a ganar de nuevo y muy pronto».

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De esta forma, Kylian Mbappé se ha unido a dar la cara, como han hecho muchos de sus compañeros como Arda Güler, Eduardo Camavinga y compañía después de rozar las semifinales donde se hubieran enfrentado al PSG de Luis Enrique.

El delantero francés fue el que lideró las jugadas de peligro del Real Madrid. Demostró compromiso total con el conjunto de Álvaro Arbeloa después de demostrar ser ese líder que se echa el equipo a las espaldas. Marcó el tercer gol en Múnich para dar alas al conjunto blanco y estuvo cerca de ser el héroe de la eliminatoria. Mbappé, de esta forma, se despidió de la Champions con nada más y nada menos que 15 goles en once partidos. Números de crack mundial que, lamentablemente, no le han servido en su deseo de levantar la Copa de Europa. Una despedida en blanco y negro en redes sociales que escenifica el tremendo dolor que tiene Kylian en su competición favorita.