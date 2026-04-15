Arbeloa: «La expulsión ha acabado con la eliminatoria, es injusto»

Álvaro Arbeloa compareció tras la eliminación del Real Madrid en el Allianz Arena con un discurso marcado por la frustración, el enfado y la sensación de injusticia. El técnico fue claro desde el primer momento: la expulsión cambió todo. «Se ha acabado todo con la expulsión, es evidente. No se puede expulsar a un jugador por algo así. Se ha cargado una eliminatoria que estaba en todo lo alto y se ha cargado el partido», aseguró con contundencia.

Arbeloa defendió su planteamiento y a sus jugadores. No dudó. «He puesto el mejor equipo para ganar. Teníamos que venir aquí a ganar y había que hacer goles. El Bayern nos tenía que defender. Creo que lo volvería a hacer. Todos han hecho un gran esfuerzo. En esa segunda parte sabíamos que teníamos que aguantar y es una pena no haber materializado las ocasiones», explicó.

Más allá del resultado, lo que más dolió fue la forma. «Estoy muy dolido por las formas. Nos hubiese gustado que nos hubiesen ganado de una manera diferente. Por eso esa sensación de injusticia y de enfado», reconoció.

El técnico madridista también cargó contra la actuación arbitral, especialmente por la expulsión: «Ni una amarilla merece la pena en un partido como este. Los árbitros no han jugado al fútbol y no saben manejar este tipo de acciones. Si no sabe que tenía amarilla, es todavía más preocupante».

A pesar del golpe, Arbeloa quiso poner en valor a su equipo: «No sé si se puede sacar algo positivo, pero la afición tiene que sentirse orgullosa de estos jugadores. Han dado todo. Yo asumiré siempre las consecuencias».

Cuestionado por su futuro, el entrenador no quiso entrar en debates personales y dejó un mensaje claro de compromiso con el club: «Yo nunca me he sentado aquí para demostrar mi valía como entrenador. Siempre he intentado ayudar al club de la manera que he podido y así va a ser hasta el último día. Todas las decisiones que pueda tomar el club las entenderé perfectamente».

«Si estoy dolido es por los jugadores, por el club y por la afición. Me preocupa muy poco mi futuro. Siento que he hecho todo lo que he podido para intentar ayudar a los jugadores a ganar cada día», añadió.

Por último, cerró con una declaración que refleja su postura: «Ahora mismo no pienso en eso. Es decisión del club y soy hombre de club. Solo quiero que gane el Real Madrid, independientemente de quién esté sentado».