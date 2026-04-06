Vinicius: «No conecté con Xabi y con Arbeloa la conexión es maravillosa»

Vinicius fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro de ida de los cuartos de final de la Champions que enfrenta a los blancos con el Bayern. Los madridistas buscan obtener un buen resultado en el Santiago Bernabéu que puedan hacer bueno la próxima semana en el Allianz Arena para estar en semifinales.

«Seguramente será la conexión de los jugadores con la afición. Viene un gran equipo que está preparado y ojalá podamos hacer las cosas bien», comenzó. Sobre la irregularidad del equipo, fue claro: «Hay días y días, hay días que estamos más o menos conectados, eso es lo que pasó en Mallorca. Veníamos del parón y, como decía el míster, si no estás al 200% no ganas los partidos».

Sobre su renovación con el Real Madrid fue claro: «Ojalá pueda seguir aquí mucho tiempo. Aún me queda un año de contrato, pero estoy muy tranquilo. Tengo la confianza del presidente. En el momento correcto haré la renovación y seguiré aquí mucho tiempo, porque es el club de mis sueños».

Al hablar de Xabi, fue claro y duro: «Jugaba partidos, pero pocos minutos. Pero cada entrenador tiene sus métodos y yo no conecté como él quería. Pero fue un aprendizaje y ojalá pueda seguir con Arbeloa, que tengo una conexión maravillosa con él y siempre me ha dado confianza».

«Con Arbeloa he tenido una conexión especial como tuve con Ancelotti. Siempre me ha dejado claro lo que quiere de mí. Yo siempre he dado lo mejor de mí y lo voy a seguir dando. Creo que nunca había estado tanto tiempo sin marcar goles. He aprendido de este mal momento y quiero seguir aprendiendo. Los mejores jugadores siempre dan la vuelta», añadió.

Sobre el rendimiento de Mbappé, comentó lo siguiente: «La gente dice muchas cosas. Kylian está aquí para ayudarnos, nos da la confianza de sus goles. Tenemos que estar conectados mañana. Es un partido complicado en el que los grandes jugadores hacen la diferencia y Mbappé es uno de ellos».

También habló de su momento físico y anímico: «Ahora muy bien. He pasado momentos difíciles esta temporada, donde estuve sin marcar goles y la afición me pitó, pero fue todo para aprender. Estoy bien físicamente. Los viajes con la selección cambian un poco porque cambias todo. Hago un trabajo dentro del club y también en casa con mi fisio para estar al 100% listo para mi equipo».

«Claro que molesta cuando se habla de falta de compromiso, pero la gente está ahí para decir lo que quiera. Nosotros tenemos que escuchar al míster. Lo que viene de fuera no nos afecta. Nosotros podemos hacer mejor al otro», añadió.

Por otro lado, analizó la posible ausencia de Kane: «Cambiaría porque él marca muchos goles, pero tienen un grandísimo equipo con jugadores que cambian de posición. Juegue quien juegue va a ser muy difícil y tenemos que estar preparados».

Vinicius también habló del racismo: «Es un tema complicado y que pasa muchas veces. Ojalá Lamine pueda seguir también esta lucha. Nosotros tenemos dinero, pero los negros pobres tienen más dificultades que nosotros. No digo que España, Alemania o Portugal sean países racistas, pero hay racistas en todos los países y si luchamos juntos ojalá que otros jugadores y la gente dejen de sufrir estas cosas».

También recordó su enfado al ser cambiado en el Clásico contra el Barcelona: «Fue un momento que no fue bonito, pedí perdón a todos. Me gusta jugar todos los partidos y no salir de ninguno. Luego, con la cabeza fría, puedes entender que te has equivocado. Soy joven y cada día es una experiencia nueva en la que puedes mejorar».