Fede Valverde, un líder en Champions para creer en la remontada

Fede Valverde es uno de los motivos que hacen creer en la remontada del Real Madrid. Con una eliminatoria complicada en Múnich, en la que necesitan remontar al Bayern tras el 1-2 en el Santiago Bernabéu, en el club blanco se refugian en tener argumentos sólidos para transmitir ilusión con vivir una noche mágica de Champions. En un plantel en el que jugadores como Vinicius, Mbappé y Bellingham tienen la presión de sacar el partido adelante, la figura del uruguayo emerge como ese as bajo la manga que ya maravilló Europa esta temporada.

Fue el jugador que más corrió en la ida (10,05 km), superando la media que hizo el Real Madrid de media (9,64 km). Un esfuerzo que está acostumbrado a hacer para tirar del carro cuando el balón quema. Ante el Bayern fue de los más insistentes. Apoyando la medular, ayudando a Alexander Arnold en labores defensivas. No tuvo su lucidez ofensiva, pero Valverde siempre ejerce de líder para hacer creer: «Evidentemente sin el resultado y el rendimiento que queríamos, pero convencidos de que esto lo damos la vuelta. ¡Hala Madrid!», escribió en sus redes sociales.

Valverde, el goleador encubierto

No hay nadie con más gol en el Real Madrid de segunda línea como Fede Valverde. Su olfato goleador hizo recordar a aquella versión que tuvo con Carlo Ancelotti. Un jugador completo que pisó el acelerador en las últimas semanas con cuatro goles en sus últimos cuatro partidos en Liga. Números de delantero centro top de Europa.

Un ritmo que quiere replicar en Múnich, sobre todo si echa la vista atrás a su mejor partido de la temporada: su hat-trick al Manchester City. Aquella exhibición en Champions dio la vuelta al mundo. Cuando muchos daban por muerto al Real Madrid en octavos de final, Valverde le endosó tres goles en menos de 45 minutos a Pep Guardiola. Resultado que fue decisivo para cumplir las tareas en Inglaterra. Como si fuera un paralelismo, el charrúa aspira a hacer algo similar.

Sí es cierto que hasta ahora no ha podido hacer daño al Bayern, pero Valverde ha demostrado ser esa clase de jugadores que derraman hasta la última gota de sudor por el Real Madrid. Nueve goles y doce asistencias respaldan la fórmula Valverde como el líder para creer en la remontada al Bayern. Un partido en el que los errores no están permitidos y ponerle carácter es trabajo de jugadores como el uruguayo. Creer en la remontada comenzó después de que el árbitro pitase el final en el Bernabéu, pero argumentos como Valverde ayudan a creer en otra gesta europea del club blanco.