Florentino Pérez: «Vamos a seguir luchando año tras año»

Florentino Pérez presidió en el pabellón de baloncesto de Valdebebas el acto de entrega de insignias de oro y oro y brillantes a los socios que cumplen 50 y 60 años de antigüedad con la entidad madridista. Se entregaron 440 de oro y 290 de oro y brillantes. El presidente del Real Madrid tomó la palabra en un discurso en el que dejó claro que «vamos a seguir luchando año tras año» para seguir aumentando el palmarés del club.

«Lo primero que quiero decir es que este es uno de los actos más emocionantes de los que celebramos en nuestro club. Vamos a compartir un momento especialmente entrañable y estoy seguro de que este es uno de esos días que no olvidaremos nunca. Y como es un homenaje a quienes han contribuido a construir la leyenda del Real Madrid, me van a permitir que tengamos un cariñoso recuerdo para todos aquellos madridistas que ya no están con nosotros. Forman parte de nuestra memoria y por ello os pido un minuto de silencio», comenzó diciendo Florentino Pérez antes de guardar ese minuto de silencio.

«Queridos socios, este es un acto para daros las gracias por vuestra lealtad y vuestro compromiso, y sobre todo por dedicar toda una vida a nuestro Real Madrid. Hoy vais a recibir las insignias de oro y de oro y brillantes con las que reconocemos vuestra condición de socios de nuestro club de manera ininterrumpida durante 50 y 60 años. Como presidente del Real Madrid, siento un profundo orgullo de todo lo vivido y me uno a los millones de madridistas repartidos por todo el mundo que cuando ven este acto sienten también una intensa emoción. Es una forma de gratitud hacia quienes sois referentes de los valores de nuestra institución. Hoy seguro que os acordáis de vuestros padres, de vuestras madres, de vuestros abuelos y abuelas, de aquellos familiares y amigos con los que aprendisteis a vivir el Madrid y aquellos que os enseñaron lo que significa ser del Real Madrid», añadió.

«El madridismo es una actitud ante la vida que tiene que ver con el trabajo, con el sacrificio, con el afán de superación permanente, con la humildad, con el respeto, el compañerismo y la solidaridad y con todos esos valores que han marcado la historia de nuestro club. Comparto vuestras emociones porque sé muy bien lo que significa este momento. Yo mismo pude sentir el orgullo de recibir la insignia de oro y brillantes de la mano de nuestro querido y siempre recordado presidente de honor, Amancio Amaro», agregó.

Florentino Pérez también reconoció que «juntos hemos sido testigos de buena parte de la historia de nuestro club. Pero todo lo que hemos conseguido ha sido porque hemos formado una gran familia. Ha sido el Real Madrid y es el mejor club del mundo, el más laureado y también el más querido y admirado, por nuestros valores que hemos sabido forjar en los buenos momentos y también en las circunstancias más difíciles».

Además, el presidente del Real Madrid destacó la unión del madridismo: «Siempre he dicho que la unidad del madridismo es nuestra gran fortaleza. Hoy la gran familia del Madrid la componen también 700 millones de personas que están unidas a través de nuestras redes sociales. 700 millones de personas que sienten el madridismo como algo que es universal, que traspasa todas las fronteras. Lo hemos vuelto a ver en el reciente documental que ha estrenado el club ‘En el corazón de la Decimoquinta’. Madridistas de todos los rincones del mundo, emocionados por haber conseguido la última Copa de Europa en Wembley, la sexta Copa de Europa que hemos ganado en los últimos 10 años».

«Las mismas emociones, las mismas alegrías, los mismos sueños, más allá del lugar de procedencia de las lenguas, de las costumbres, de la religión, de la ideología o de la cultura que se pertenezca, les une simplemente su pasión por el Real Madrid. Les une formar parte de esta familia. Por todo esto es tan importante y tan especial este año, porque vosotros representáis a todos esos millones de madridistas que viven el Real Madrid a miles de kilómetros de aquí y cuando ven que el Real Madrid tiene este reconocimiento y es para todos a quienes habéis dedicado toda la vida con este escudo, sienten emoción y orgullo por pertenecer a este club», continuó.

Acto seguido, Florentino Pérez dio la enhorabuena a todos aquellos que recibían este domingo su insignia: «Hoy os felicitamos por haber mantenido un vínculo con el Real Madrid, que es algo más que una cifra: 50 y hasta 60 años como socio del Real Madrid, algo extraordinario. Pero sigue siendo también una gran responsabilidad, la de seguir transmitiendo a las nuevas generaciones lo que representa formar parte de este club. El club de las 26 Copas de Europa: 15 Copas de Europa de fútbol y 11 Copas de Europa de baloncesto. Y vosotros sois un impulso para que este escudo siga siendo el más querido y admirado del mundo. Con vuestro cariño y vuestra lealtad nos animéis a seguir trabajando para que se cumplan los sueños de todos los madridistas. Trabajamos para que el Real Madrid siga conquistando el corazón de la gente y para seguir alimentando este sentimiento».

«Vosotros habéis dedicado vuestra vida al Real Madrid. Sabéis bien que aquí nadie se rinde y que vamos a seguir luchando año tras año hasta el último momento, para intentar seguir sumando títulos al palmarés, al mayor palmarés de la historia del deporte, que es el que tiene el Real Madrid. Venimos de ganar 58 títulos en los últimos 15 años, entre ellos seis Copas de Europa de fondo y tres Copas de Europa de baloncesto. Esto demuestra nuestro nivel de autoexigencia, pero también nos deja hacer una reflexión: que valoremos las cosas en su justa medida y que seamos conscientes de las dificultades de conseguir cada triunfo y cada tiempo», afirmó el presidente del Real Madrid.

«Y en paralelo a estos éxitos deportivos, hemos construido, entre todos, esta ciudad deportiva que provoca la admiración de todo aquel que la visita. Estamos culminando también la mayor transformación del Bernabéu en los últimos tiempos. Un estadio único en el mundo y que los responsables de la NFL, por ejemplo, han vuelto a elegir para seguir siendo el escenario de uno de los acontecimientos más espectaculares del planeta. Un Bernabéu con mayor confort, con mayor seguridad, pensado para nuestros socios aficionados y preparado para que ningún partido, ningún evento se vea alterado por las condiciones meteorológicas y convertido en un icono vanguardista moderno y uno de los grandes epicentros turísticos de nuestra ciudad. Un orgullo para Madrid y para España», explicó Florentino Pérez.

Luego, el presidente habló de la Fundación Real Madrid: «Como es también un orgullo para todos nosotros la Fundación Real Madrid. Siempre os digo que la Fundación es el alma de nuestro club. Es la forma de poder devolver a la sociedad parte de lo que recibimos de ella. En estos tiempos que corren, queremos seguir siendo firmes con nuestro compromiso con la solidaridad. La Fundación está presente en más de 100 países a través de 1400 proyectos socio educativos en todos los continentes y atiende a más de 400.000 personas cada año, con especial atención a las más vulnerables, los niños y niñas que están en riesgo de exclusión social».

Por último, Florentino Pérez se dirigió a los socios: «Queridos socios, debemos de estar orgullosos de nuestro Real Madrid, un club que sigue liderando los principales rankings económicos internacionales de mayor prestigio. El Real Madrid sigue siendo el club de fútbol más valioso del mundo, según Forbes, el club de fútbol con mayores ingresos del mundo, según Deloitte, la marca más valiosa y la más fuerte del mundo, según Brand Finance, y el Real Madrid es el club con la mayor reputación del mundo, según la Asociación Mundial del Deporte. En lo deportivo, seguimos liderando el ranking de equipos de la UEFA. Esto es el Real Madrid. Gracias a vuestro esfuerzo, a vuestro compromiso y, sobre todo, a vuestra lealtad. Vosotros sois la fuerza de este club. Felicidades y gracias por contribuir a la unidad y a la estabilidad institucional del Real Madrid y por todo lo que le habéis dado al club durante toda una vida. Y también os agradezco personalmente el cariño que recibo cada día de todos vosotros. Es un honor contar con vuestro apoyo para seguir presidiendo el mejor club de la historia».