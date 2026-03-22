Pues al final Florentino no va a vender a Vinicius, Cholo

Vinicius Junior ha decidido ser el líder de este Real Madrid en el momento más importante de la temporada, y en el derbi volvió a dejarlo claro con una nueva exhibición acompañada de dos goles. Uno, desde los once metros; el otro, con un derechazo desde la frontal imposible para Musso, que se estiró todo lo que pudo, pero no fue suficiente.

Vinicius está tirando del Real Madrid cuando más lo necesita el equipo, justo en el tramo decisivo del curso, en el que los blancos se juegan los dos títulos a los que aspiran: Liga y Champions. Si ya firmó dos goles frente al Manchester City en el Etihad, ante el Atlético volvió a ser decisivo con otras dos dianas que permiten a los de Arbeloa seguir peleando por el título.

Munuera tenía ganas

Qué roja le mostró Munuera Montero a Valverde. Qué exageración. Qué ganas de protagonismo. Qué error. El andaluz dejó al Real Madrid con diez después de que el uruguayo propinara una patada, merecedora de amarilla, a Baena, con quien mantiene una relación peculiar desde hace varias temporadas, pero que en ningún caso parecía acción de expulsión. No lo dudó el colegiado, que quiso convertirse en protagonista de este derbi.

El brasileño se reconcilia con los penaltis

Vinicius Junior puso las tablas en el derbi haciendo gol desde el punto de penalti en el minuto 52 del encuentro entre Real Madrid y Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Brahim fue víctima de un claro penalti de Hancko cuando el internacional marroquí pisaba línea de fondo, y el brasileño engañó a la perfección a Musso para firmar el primer tanto madridista, que igualaba la diana lograda por Lookman en la primera mitad.

Vinicius estaba siendo uno de los mejores jugadores del Real Madrid sobre el césped, generando peligro constante ante una defensa rojiblanca que sufrió para frenarlo. Con este tanto, además, sigue ganando confianza desde el punto de penalti. Cabe recordar que venía de marcar dos goles al City, uno de ellos también desde los once metros.

Fran García no lo va a poner sencillo

Fran García fue titular ante el Atlético de Madrid en el derbi, igual que lo fue el pasado martes frente al Manchester City en la vuelta de los octavos de final de la Champions. El canterano ha demostrado que, cuando juega, responde y ofrece garantías a un Arbeloa que, por ahora, se está decantando por el de Bolaños de Calatrava. Y lo mejor para el técnico es que está rindiendo a gran nivel. Cuando Mendy esté bien, será titular mientras el físico se lo permita, pero quien empieza a tener un serio problema es Álvaro Carreras.

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