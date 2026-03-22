Munuera Montero da la nota en el derbi: saca una roja exagerada a Valverde por una falta a Baena

Munuera Montero dio la nota en el derbi sacando una tarjeta roja exagerada a Fede Valverde en el 77′ cuando el Real Madrid ganaba por 3-2 al Atlético. El uruguayo intentó robar el balón a Álex Baena en el centro del campo e involuntariamente derribó al jugador colchonero. El árbitro no se lo pensó y le expulsó directamente cuando el centrocampista no tenía ni siquiera amarilla y estaba haciendo un partido limpio.

Ni Valverde ni Álvaro Arbeloa se lo podían explicar. De hecho, Munuera Montero fue a avisar al entrenador del Real Madrid de que si seguía protestando, le iba a expulsar a él también. La falta de Valverde sobre Baena, dos futbolistas que tienen una mala relación por lo ocurrido en La Cerámica hace ya tres años, fue dura, pero ni mucho menos meritoria del máximo castigo.

El empeño del colegiado andaluz por animar los minutos finales del derbi no le funcionó y los blancos acabaron ganando por el mismo resultado con el que expulsó al uruguayo. El doblete de Vinicius y el gol del propio Valverde doblegaron el esfuerzo de los de Simeone, cuyos artilleros fueron Lookman en la primera parte y Nahuel Molina, este con un trallazo espectacular a la escuadra de Lunin.