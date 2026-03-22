Vinicius se desata en el derbi y Valverde siempre está

Vinicius Junior puso las tablas en el derbi haciendo un gol desde el punto de penalti a los 52 minutos del derbi que enfrentó a Real Madrid y Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Brahim fue víctima de un claro penalti de Hancko cuando el internacional marroquí pisaba línea de fondo y el brasileño engañó a la perfección a Musso para hacer el primer gol madridista, que servía para igualar la diana que hizo Lookman en el primer acto.

Vinicius estaba siendo uno de los mejores jugadores del Real Madrid sobre el césped, generando peligro a una defensa rojiblanca que sufrió para frenarle. Con este gol, además, sigue cogiendo confianza desde el punto de penalti. Hay que recordar que viene de hacer dos dianas al City, una de ellas desde los once metros.

Acto seguido, Valverde puso por delante a los de Arbeloa tras una gran jugada personal, en la que mezcló calidad y coraje, para terminar definiendo a la perfección ante Musso. El uruguayo, que había estrellado un balón en el palo en la primera mitad, sigue dejando claro que está en un estado de forma espectacular.

Tras el golazo de Nahuel Molina, el Real Madrid tenía que volver a remar para seguir vivo en la Liga y lo hizo con otro golazo. Volvió a ser Vinicius el que con un disparo desde la frontal al palo largo, puso por delante de nuevo a los de Arbeloa en un derbi vibrante.