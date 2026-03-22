Se llevó el derbi el Real Madrid, que mantiene viva la pelea por la Liga. Lo ganó gracias a una actuación estelar de Vinicius, que logró otro doblete, y a pesar de acabar con diez por una más que rigurosa roja directa a Fede Valverde por una entrada a Baena. Compitió el Atlético, que nunca le perdió la cara al derbi, pero los blancos, en un gran segundo tiempo, dieron la vuelta al tanto inicial de Lookman.

Arbeloa meó con la suya. Y a barlovento. A el entrenador del Real Madrid no le preocupó salpicarse por dejar a Mbappé en el banquillo en el derbi y menos todavía por alinear a Carvajal de titular. Castigo a Trent por llegar tarde a un entrenamiento y algo similar para Carreras, lateral zurdo por el que Florentino aflojó 50 kilos en verano. Tampoco jugaba Mastantuono, proyecto de jugador comprado por otros 60. Arbeloa no está para hacer equilibrios en la alineación sino para hacer un equipo. Pues con un par.

El que dispuso ante el Atlético estaba formado por Lunin bajo los palos, porque el milagroso Courtois anda lesionado. En defensa formaban Carvajal, Rüdiger, Huijsen y Fran García. Por delante otros cuatro con Valverde, Tchouaméni, Güler y Thiago Pitarch. Arriba, Brahim y Vinicius. Vamos, los mismos del Etihad con los asteriscos del portero suplente y de Carvajal por Trent en el lateral derecho.

En la otra esquina del cuadrilátero verde Simeone dispuso un 4-4-2 clásico con un equipo rocoso y reconocible en el que había trabajo y talento a partes iguales. Sin Sorloth, que trituró al Real Madrid en el Metropolitano, pero con Lookman y Giuliano como cuchillos en los costados del Atlético. El once del equipo rojiblanco en el Bernabéu formaban Musso; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso, Koke, Lookman; Griezmann y Julián.

Nació nervioso el derbi como Pedro Sánchez en el polígrafo. Apretaba arriba el Atlético y respondía con la misma moneda el Real Madrid. A los dos minutos Carvajal, de excursión por el área rojiblanca, hizo lucirse a Musso con un disparo seco a media altura. Luego, ya en el 8, Fede Valverde repitió la jugada del día del City, retrató a Ruggeri por la banda y se plantó ante Musso. El disparo raso y venenoso se topó con el poste izquierdo de la meta del Atlético.

Se enreda el derbi

Tres minutos después se plantó solo en el área Marcos Llorente, pero su disparo lo atrapó abajo Lunin. Después Carvajal, que llega diez minutos tarde a cualquier sitio, se lo llevó puesto. La pelota estaba en juego y el contacto era clamoroso, pero el colegiado entendió que, por mucho contacto que hubiera, la acción era residual. Para quien esto escribe, eso es un penalti de manual. Ya me perdonarán los del nuevo testamento arbitral.

Se embarulló el derbi y se perdió el hilo del fútbol. La pelota era del Real Madrid pero no sufría el Atlético. Giuliano sacó bajo palos un remate de Vinicius a la salida de un córner. Fede Valverde sembraba el pánico en la defensa rojiblanca pero al Madrid le faltaba el as de bastos, que estaba en el banquillo. Dormitaba el derbi en la primera media hora de juego. Y así fue hasta que Lookman se aprovechó de un error en cadena de la defensa del Real Madrid, descolocada por un desubicado Carvajal.

Los rojiblancos fueron asomándose al área y todo mejoró con un toquecito de Giuliano de tacón dentro del área para un Lookman al que dejó de perseguir Carvajal y marcó a placer. El partido del 2 del Real Madrid era un espanto a la altura de lo que perpetró en Pamplona. Estaba de cambio como el portero del Tottenham. Bueno, pues a los de Arbeloa les tocaba remar otra vez a contracorriente. Lo intentó Tchouaméni con un cabezazo a centro de Carvajal, pero se le fue algo desviado.

Apretó el Real Madrid de cualquier manera hasta el descanso y a Musso le temblaron un poco las manos. Por suerte para el Atlético su portero aguantó hasta el descanso con la puerta a cero. Los de Arbeloa se fueron al entreacto con el derbi y la Liga perdidos. A la salida en la reanudación Hancko decidió darle emoción al partido y barrió a Brahim dentro del área. Munuera le pilló y se fue al punto de penalti. Mientras calentaba Mbappé al otro lado de la banda, la pena máxima la ejecutó Vinicius. La pegó duro y bien, engaño a Musso e igualó el derbi.

Remontada exprés

El gol despertó a un Bernabéu aletargado. Entonces apretó el Real Madrid y replegó todavía más el Atlético. Y tanto apretó el Madrid que raudo encontró la remontada. Fue en una presión a dúo realizada entre Brahim y Fede Valverde. Hancko dudó y Giménez regaló la pelota ante la presión alta de su compatriota, que batió a Musso con delicadeza con un genial golpeo con el exterior. Valverde sigue en estado de gracia. Reaccionó Simeone con un triple cambio: fuera Lookman, Griezmann y Cardoso, dentro Sorloth, Nahuel Molina y Nico González.

Respondió Arbeloa con un cambio doble: fuera Thiago Pitarch, fundido y amonestado, y también Carvajal, tiesísimo. Dentro Trent y Mbappé. La cosa pintaba de otra forma para el Real Madrid. Parecía calmado el derbi hasta que Nahuel Molina se sacó un disparo increíble en el 66 para batir a Lunin y lograr el 2-2. Se tiró bien a mano cambiada el meta del Madrid pero le faltaron un par de centímetros para sacarla. Claro, no es Courtois.

El tanto dio alas al Atlético y dejó tocado al Real Madrid. Pero no se rindieron los de Arbeloa, que volvieron a poner cerco al área de Musso. Así llegaría el 3-2 en el 71. Lo marcó Vinicius después de una jugada que inició Trent en el costado contrario. Dividió el inglés en la diagonal, arrastró Mbappé a Marcos Llorente hacia el centro y dejó a Vinicius mano a mano con Baena. El brasileño le dribló y la puso al palo largo de Musso, que se tiró algo tarde.

Munuera la lía

Arbeloa sacó más artillería: Camavinga y Bellingham por Brahim y Güler. El Bernabéu vibraba otra vez. Ahí llegó el show de Munuera, que le dio por expulsar a Fede Valverde por una falta sobre Baena en el centro del campo. Era la segunda falta del Real Madrid en todo el derbi. Una roja directa inexplicable en un partido en el que apenas los de Arbeloa habían hecho dos faltas. Increíble.

Con uno más apretó el Atlético, que tuvo el empate en las botas de Julián Álvarez. Por suerte para Lunin y para el Real Madrid su disparo se topó con el palo. Los locales encontraron un arreón final en forma de falta que botó Trent y que sacó abajo Musso casi sobre la línea de gol. En el 85 decidió Arbeloa quitar a Vinicius y reforzar al equipo con Carreras. A su equipo le tocaba sufrir en los últimos minutos incluido un alargue que se presumía enorme.

En el 92 la tuvo en su cabeza Sorloth, pero le salió un remate blandito y centrado que atrapó Lunin. Resistía el Real Madrid. Siguió apretando el Atlético hasta el final y encerró a los de Arbeloa en su área. Al final, aguantó el Madrid, se llevó el derbi, lo celebró el Bernabéu y los blancos, aunque sea con sufrimiento, siguen vivos en la Liga y a cuatro puntos del Barcelona.