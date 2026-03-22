Real Madrid – Atlético en directo | Alineaciones, horario, dónde ver y última hora del derbi de Liga hoy en streaming online

Real Madrid y Atlético se enfrentan este domingo a las 21:00 horas en el partido correspondiente a la jornada 29 de Liga EA Sports que se disputa en el Estadio Santiago Bernabéu. Los dos equipos de la capital se enfrentan en el derbi después de sacar adelante su eliminatoria de octavos de final de la Champions League. Los de Arbeloa se juegan seguir con opciones en Liga ante un conjunto colchonero que está cuarto en la clasificación a nueve puntos de los blancos. Sigue en directo en OKDIARIO el Real Madrid-Atlético de la Liga EA Sports.

Real Madrid – Atlético de Madrid, en directo

Real Madrid y Atlético afrontan un derbi con cuentas pendientes. Los de Arbeloa buscan la revancha después de la goleada sufrida (5-2) en el partido de la primera vuelta disputado en el Metropolitano, mientras que los de Simeone le tienen una guardada a los blancos por la semifinal de la Supercopa de España disputada en Arabia Saudí. Así que, a pesar del esfuerzo durante la semana en Champions League, ambos entrenadores apostarán por sus onces de gala en un derbi por todo lo alto.

Más se juega el Real Madrid, que después de la victoria del Barcelona (1-0) contra el Rayo Vallecano intentará sumar los tres puntos para no descolgarse en la lucha por la Liga. Los de Arbeloa, después de sellar su pase a cuartos de final de la Champions ante el City, quieren marcharse al parón a cuatro puntos del Barcelona en Liga y con la sensación de que su recuperación es real. Por su parte, el Atlético, sin opciones en Liga, buscará frustrar las opciones ligueras de su rival más acérrimo.

En este Real Madrid – Atlético de la Liga EA Sports no estará un Thibaut Courtois, que estará alrededor de un mes de baja después de la lesión muscular sufrida el martes en el Etihad. Su puesto en la portería lo ocupará un Lunin que ya cumplió con creces en el duelo de Champions League. Kylian Mbappé también será de la partida en este partido en el que el Real Madrid se juega la Liga. En OKDIARIO y DIARIO MADRIDISTA podrás seguir en vivo y en directo todo lo que suceda antes, durante y después del Real Madrid-Atlético.