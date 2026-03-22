Real Madrid
Real Madrid – Atlético en directo | Alineaciones, horario, dónde ver y última hora del derbi de Liga hoy en streaming online
Real Madrid - Atlético de Madrid en directo: sigue en streaming el derbi de Liga hoy
A qué hora ver en directo el Real Madrid - Atlético y dónde ver
Arbeloa toma decisiones
Alineación valiente de Álvaro Arbeloa que ha dejado en el banquillo a un Mbappé que, aparentemente, está recuperado de su lesión de rodilla. El entrenador blanco apuesta por Brahim y Fran García, que han rendido a un buen nivel en los últimos partidos. También apuesta por Carvajal.
Pita Munuera Montero
José Luis Munuera Montero será el encargado de pitar el derbi de Liga EA Sports entre Real Madrid y Atlético. El árbitro andaluz fue protagonista para mal en el Osasuna-Real Madrid de la temporada en el que expulsó a Bellingham por el famoso «fuck off«.
¡Ya hay 11 del Atlético!
Simeone apuesta por Griezmann como compañero de Julián Álvarez en el Bernabéu. El once del Atlético es el siguiente: Musso; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso, Koke, Lookman; Griezmann y Julián.
XI ❤️🤍 pic.twitter.com/bloIlMYhg6
— Atlético de Madrid (@Atleti) March 22, 2026
¡No juega Mbappé!
Ya hay alineación titular del Real Madrid y no juega Mbappé. Arbeloa apuesta por Carvajal en el lateral derecho, Fran García en el izquierdo y Lunin en portería. Este es el once: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Valverde, Tchouaméni, Pitarch, Arda Güler; Brahim y Vinicius.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
🆚 @Atleti
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— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2026
¿Dónde ver el partido?
Consulta en OKDIARIO y DIARIO MADRIDISTA dónde podrás ver por televisión el derbi entre el Real Madrid y el Atlético. Puedes consultar toda la información AQUÍ.
El Atlético llega al Bernabéu
El Atlético, liderado por Simeone, ya está en el Bernabéu. En los próximos minutos el club rojiblanco hará oficial el once titular. Parece que el entrenador argentino apostará por su equipo de gala para el derbi.
La afición espera al Madrid
Cientos de aficionados esperan el bus del Real Madrid en la plaza de Sagrados Corazones. Los de Arbeloa se juegan la Liga y los aficionados lo saben.
Rumbo al Bernabéu
Los jugadores del Real Madrid salen de Valdebebas y ponen rumbo al Bernabéu. En los próximos minutos se conocerá la alineación oficial del Real Madrid, en la que todo hace indicar que estará Mbappé.
Madrid respira derbi
El Real Madrid ha publicado un emotivo vídeo sobre el derbi en las redes sociales.
Madrid respira Derbi. pic.twitter.com/Tj2Dhbyg7f
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2026
Un derbi capital
¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos al directo del derbi entre Real Madrid y Atlético. A las 21:00 horas comienza el partido de la jornada de la Liga en el Santiago Bernabéu. Desde ya te contamos toda la previa y alineaciones antes de que eche a rodar el balón. ¡Vamos!
Real Madrid y Atlético se enfrentan este domingo a las 21:00 horas en el partido correspondiente a la jornada 29 de Liga EA Sports que se disputa en el Estadio Santiago Bernabéu. Los dos equipos de la capital se enfrentan en el derbi después de sacar adelante su eliminatoria de octavos de final de la Champions League. Los de Arbeloa se juegan seguir con opciones en Liga ante un conjunto colchonero que está cuarto en la clasificación a nueve puntos de los blancos. Sigue en directo en OKDIARIO el Real Madrid-Atlético de la Liga EA Sports.
Real Madrid – Atlético de Madrid, en directo
Real Madrid y Atlético afrontan un derbi con cuentas pendientes. Los de Arbeloa buscan la revancha después de la goleada sufrida (5-2) en el partido de la primera vuelta disputado en el Metropolitano, mientras que los de Simeone le tienen una guardada a los blancos por la semifinal de la Supercopa de España disputada en Arabia Saudí. Así que, a pesar del esfuerzo durante la semana en Champions League, ambos entrenadores apostarán por sus onces de gala en un derbi por todo lo alto.
Más se juega el Real Madrid, que después de la victoria del Barcelona (1-0) contra el Rayo Vallecano intentará sumar los tres puntos para no descolgarse en la lucha por la Liga. Los de Arbeloa, después de sellar su pase a cuartos de final de la Champions ante el City, quieren marcharse al parón a cuatro puntos del Barcelona en Liga y con la sensación de que su recuperación es real. Por su parte, el Atlético, sin opciones en Liga, buscará frustrar las opciones ligueras de su rival más acérrimo.
En este Real Madrid – Atlético de la Liga EA Sports no estará un Thibaut Courtois, que estará alrededor de un mes de baja después de la lesión muscular sufrida el martes en el Etihad. Su puesto en la portería lo ocupará un Lunin que ya cumplió con creces en el duelo de Champions League. Kylian Mbappé también será de la partida en este partido en el que el Real Madrid se juega la Liga. En OKDIARIO y DIARIO MADRIDISTA podrás seguir en vivo y en directo todo lo que suceda antes, durante y después del Real Madrid-Atlético.
Polémica en la previa
El médico del Real Madrid, Niko Mihic, se llevó la bronca de un policía municipal por ir demasiado rápido. Después de minutos de tensión, el galeno se libró de la multa y pudo acceder al Bernabéu.