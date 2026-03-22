Real Madrid-Atlético: objetivos diferentes

Otro derbi capital. Otra noche de emociones fuertes en el estadio Santiago Bernabéu. A partir de las 21:00 horas, Real Madrid y Atlético de Madrid se ven las caras en un derbi que está marcado por la diferencia de objetivos que hay entre ellos. Los blancos están obligados a ganar para confirmar el mejor momento de la temporada y, sobre todo, seguir la estela de un Barcelona que aventaja en cuatro puntos a los de Arbeloa, mientras que los rojiblancos buscan la victoria para boicotear las opciones de Liga de su eterno rival capitalino, puesto que en lo clasificatorio hace tiempo que dejaron de estar pendientes del campeonato nacional.

El Real Madrid llega a este encuentro en un momento de felicidad casi plena. Sí, los problemas nunca se aparcan del todo, pero en cuanto a los resultados por fin parece que el equipo que dirige Álvaro Arbeloa ha encontrado la senda del triunfo. El camino correcto. El duelo contra el Atlético de Madrid es la oportunidad perfecta para dar un nuevo golpe en la mesa y seguir creciendo.

Para este encuentro, Arbeloa podrá contar de inicio con Mbappé, que esta vez sí será titular. Diferente es Bellingham, que sí está en la convocatoria, pero que no será titular. El inglés poco a poco se acerca a la titularidad, pero hasta el parón de selecciones no se le verá de inicio. En ese momento, Arbeloa deberá tomar decisiones delicadas, ya que alguien sobra en el once.

«Cosas de fútbol»

Los que se volverán a encontrar en un terreno de juego son Simeone y Vinicius tras el pique que ambos protagonizaron en la Supercopa de España y que obligó al argentino a pedir perdón. Ambas partes han pasado página y dejan claro que lo que sucedió en ese momento son «cosas del fútbol». Esto no quiere decir que no vuelvan a saltar chispas, ya que ambos son muy calientes.

En uno de los piques en la banda durante el encuentro, el Cholo le espetó: «Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo». «Antes de nada me gustaría pedir disculpas a Florentino y a Vinicius por el episodio que vieron. No está bien de mi parte ponerme en ese lugar y acepto que obviamente no estuve bien. El equipo que gana es el que merece pasar, por lo tanto, nada más. Estuvo cerca del empate, el Barcelona es un equipo muy bueno que mereció ganar y va detrás de una unidad de juego muy buena», aseguró Simeone días después.

Inicio de ‘rock and roll’ descafeinado para el Atlético

Todos los caminos del Atlético llevan al Bernabéu. Ahí empiezan los vertiginosos 27 días que llevarán a los rojiblancos a enfrentarse al Real Madrid, Barcelona y Sevilla en Liga; de nuevo el Barcelona en Champions y Real Sociedad en la final de Copa del Rey. Todo en menos de un mes y con parón de selecciones incluido de por medio, con el temor que el Virus FIFA infunde.

La importancia de la segunda parte del mencionado calendario y la considerable distancia en Liga con la cabeza convierten el derbi de este domingo en descafeinado para los rojiblancos. Claro que no deja de ser un derbi. Lo sabe Simeone. «Siempre es un partido importante por lo que conlleva la rivalidad. Nuestra gente tiene mucha ilusión en estos partidos. Creo que siempre es un partido que desde lo emocional se juega con mucha ilusión», explicó. El Cholo se presenta en el Bernabéu sin tres cuartas partes de su columna vertebral.

De la última sesión de entrenamiento se ausentaron Oblak, Pubill y Barrios, todos en procesos de recuperación de sus respectivas lesiones. A los tres nombres mencionados se añadió Mendoza, también ausente desde que se lesionara ante la Real Sociedad. Musso, mejor suplente de Oblak de la década, será de la partida en portería; Giménez por Pubill y Cardoso acompañará a Koke en la sala de máquinas. Julián Álvarez y Sorloth serán los hombres gol de un derbi, descafeinado para el Atlético, pero siempre inflamable, más con el Real Madrid buscando venganza de la manita de la ida e imbuido en la pelea por la Liga.

Real Madrid – Atlético: posibles onces