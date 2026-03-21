Bajas confirmadas en el Atlético: al derbi contra el Real Madrid sin su columna vertebral

La amenaza de lluvia por el cielo encapotado de Majadahonda reinó en un entrenamiento ligero del Atlético, el último antes de visitar al Real Madrid en el Bernabéu. Apenas tres sesiones ha tenido Simeone para preparar el choque liguero. Las primeras de recuperación tras el duelo continental contra el Tottenham y la de este sábado con poca carga de trabajo para sobrecargar las piernas. Se ausentaron Oblak, Pubill y Barrios, todos en procesos de recuperación de sus respectivas lesiones. El Atlético va a la disputa del derbi sin su columna vertebral.

A los tres nombres mencionados se añadió Mendoza, también ausente desde que se lesionara ante la Real Sociedad. Ruggeri tampoco se ejercitó y realizó trabajo en el gimnasio, en línea con sus entrenamientos semanales. El pasado viernes tampoco pisó el terreno de juego. Sin embargo, se encuentra en condiciones de disputar un derbi al que el Atlético se juega menos que el Real Madrid.

Al menos en lo que a términos clasificatorios se refiere. Simeone no dio pistas sobre el once que alineará en el Bernabéu. De hecho, el propio técnico argentino reconoció no tener claro todavía el planteamiento. «No sé en qué posición nos situaremos ni la alineación porque todos los jugadores me lo están poniendo difícil», dijo.

El Cholo podría dar entrada a jugadores con menos minutos como Sörloth —que ya fue un martillo en el duelo de ida— o Baena. En cualquier caso, el once de Simeone será muy reconocible. Cabe destacar que la última sesión del Atlético antes del derbi apenas se redujo a una sesión técnica con jugadas de ataque y remates al área. Muy suave. Lo agradecen las piernas porque el calendario está muy cargado y no da respiro a los rojiblancos.

Es más, el Bernabéu es el origen del rock and roll. Ahí empieza un mes vertiginoso para los rojiblancos que esconden dos jornadas de Liga ante Barcelona y Sevilla; el doble enfrentamiento en Champions también contra el Barcelona y la final de Copa del Rey ante la Real Sociedad. Casi nada. Simeone deberá encontrar la fórmula para bailar al ritmo del rock and roll.