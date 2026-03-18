Maratón de Atlético-Barcelona: rivales en cuartos de Champions y en Liga tras hacerlo en Copa del Rey

¿Qué tendrán los partidos entre Atlético y Barcelona que todas las competiciones los quieren? La historia los describe como enfrentamientos improvisados. De goleadas inesperadas, espectáculo y show. La tradicional doble disputa en Liga se ha elevado al cubo este curso. Primero con las semifinales en Copa del Rey -en las que los colchoneros golpearon en la ida y resistieron en la vuelta- y ahora con los cuartos de final de Champions.

Del set de partidos ya se han consumado la mitad. Uno en Liga, con triunfo del Barcelona, y otros dos en Copa del Rey con reparto de victorias. Una para el Atlético y otra para el Barcelona. Solo un gol de diferencia dio el pase a los rojiblancos. Los tres que quedan están repartidos de nuevo en dos competiciones diferentes. Uno en Liga y los dos restantes en Champions. Un maratón de partidos que, además, se jugarán en apenas once días.

La jornada liguera está fijada para el sábado 4 de abril a las 21:00 horas en el Metropolitano, mientras que las fechas de la Champions no se conocen con exactitud, aunque sí de forma orientativa. Los cuartos de final se llevarán a cabo los días 7 y 8 de abril los partidos de ida y 14 y 15 los de vuelta. Apenas diez días de diferencia entre el primer duelo en Liga y el tercero en Champions. El agobio del calendario será mayor para el Atlético.

La muchachada de Simeone deberá ponerse el mono de trabajo y el Cholo refrescar piernas, pues la vuelta de cuartos de final de Champions podría quedar encuadrada el 15 de abril, apenas 72 horas antes de pelear por un título. La final de Copa del Rey entre Atlético y Real Sociedad se disputará el 18 de abril a las 21:00 horas en Sevilla. Un maratón de partidos entre Atlético y Barcelona con los rojiblancos jugándose un título. Casi nada.