El Gobierno confirma el giro en el calendario escolar en junio y avisa: hay puente los días 9 y 24

Este mes de junio llega con varios festivos en el calendario laboral y también en el calendario escolar. El próximo martes 9 de junio, La Rioja y la Región de Murcia celebrarán su día autonómico y, por ello, tanto trabajadores como estudiantes podrán disfrutar de varios días de puente. El próximo 24 de junio también será día festivo en Galicia, Cataluña y Comunidad Valenciana por el día de San Juan. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los festivos que llegan en el mes de junio con el calendario escolar.

Se acercan las vacaciones para millones de trabajadores españoles y para los estudiantes que habitan todas las clases de nuestro país, y en este mes de junio disfrutarán de un pequeño adelanto con un puente que llega en los próximos días. Concretamente, este martes 9 de junio, cuando La Rioja y la Región de Murcia celebran la festividad de su día autonómico. Esto hará que los trabajadores puedan disfrutar de un día retribuido y no recuperable, mientras que los estudiantes pueden disfrutar de un puente de cuatro días, ya que este lunes 8 ha sido declarado no lectivo.

Así que los estudiantes de La Rioja y la Región de Murcia podrán disfrutar de un macropuente de cuatro días. El calendario escolar de ambas comunidades dice que los estudiantes establecen que estas minivacaciones serán desde el viernes 5 de junio, que fue el último día que fueron a clase, hasta este miércoles 10 de junio, que será la vuelta a las aulas. Este puente llega antes del fin de curso, que será el próximo 20 de junio. Así que esto será un anticipo de las vacaciones de las que podrán disfrutar durante tres meses.

El calendario escolar en el mes de junio

Este mes de junio también llega con otro festivo del que podrán disfrutar millones de ciudadanos españoles. Esto no afectará al calendario escolar, pero sí a los trabajadores que desempeñan una actividad laboral. Este día festivo retribuido y no recuperable será el día 24 de junio, día en el que se celebra la festividad de San Juan.

Este miércoles 24 de junio será festivo en las comunidades autónomas de Galicia, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que en este año 2026 ha recuperado un día histórico en el que se celebran las tradicionales Hogueras de San Juan en Alicante. Al caer en miércoles, este festivo no creará un puente y solo se limitará al mismo día como festivo, que no afectará al calendario escolar, ya que el curso lectivo terminará el próximo 20 de junio.

Los días festivos en este mes de junio en el calendario escolar son los siguientes: