Desalojan parte del hospital de San Juan de Alicante para aislar a la mujer que podría tener hantavirus

Desalojan parte del hospital de San Juan de Alicante donde se encuentra hospitalizada la mujer «con síntomas compatibles» de hantavirus. El desalojo se produce en la tercera planta, concretamente en el ala izquierda, tal y como ha confirmado el familiar de un paciente a OKDIARIO.

«Nos han desalojado y automáticamente han metido a esta chica y han cerrado la última parte de la planta», explica el marido de una mujer ingresada en el hospital. «Pone infecciosos y he imaginado que ha pasado algo», ha continuado explicando el hombre.

El desalojo de la planta ha ocurrido sobre las 14:00 horas, cuando los médicos han pedido la redistribución de las personas que se encontraban en ese pasillo en otras habitaciones. «Ha sido a las 14:00 horas. Había cinco médicos cuando nos han desplazado de la habitación y no nos han dicho por qué. Han dicho que era urgente y nada más», explica.

El hombre ha hecho una fotografía de la zona de la planta que ha sido cerrada. En ella se ve todo el pasillo sin personas, salvo una enfermera al fondo. «No nos han explicado por qué nos han cambiado de habitación», ha subrayado.

Ingresada en una cámara de aislamiento

Según ha podido saber este periódico, la mujer será ingresada en una cámara de aislamiento con presión negativa con el objetivo de que no corra el aire. Se encuentra Medicina Interna y Epidemiología con ella. La mujer fue hospitalizada después de acudir al médico tras notar síntomas leves tras regresar de Johannesburgo.

En coordinación con la consejería de Sanidad, se ha procedido a su «traslado preventivo y seguro», donde se le tomará una muestra de PCR, que será enviada al Centro Nacional de Microbiología y cuyo resultado esperan tener en 24 horas En caso de dar un resultado negativo pero que siga con síntomas, se le volvería a repetir la PCR en 24 horas; si siguiera siendo negativa, continuara con síntomas y «no hubiera otro cuadro compatible que pudiera dar el diagnóstico», se repetiría la PCR en 48 horas. En caso de ser negativa y no tener síntomas, se le consideraría un contacto y sería trasladada al Hospital Gómez Ulla de Madrid.

Y, si diera positiva, «iría directamente a uno de los recursos de la red UATAM», según el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.