Expertos confiesan por qué las mujeres españolas viven más: «La dieta y la epigenética son factores fundamentales al envejecer»

A lo largo de las décadas, diversos estudios han demostrado que la esperanza de vida en las mujeres es más larga que en los hombres. Entre ellos, el último Focus on Spanish Society, publicación editada por Funcas, desvelaba un dato mucho más revelador: que la esperanza de vida de las mujeres en España es la más larga de Europa. «Las españolas son las más longevas de Europa, con 86,7 años, uno más que las francesas». Entran en juego factores biológicos, culturales y sociales, que hemos reunido con diferentes expertos.

España: una media diferenciada

Partimos de la base de que España es en este momento «el cuarto país del mundo con mayor longevidad, solo superado por Japón, Singapur y Suiza», subraya el doctor Viña, asesor de longevidad de Solgar, marca estadounidense de fabricación de complementos alimenticios de alta calidad. Pero en el caso de las mujeres, esta diferencia en España es especialmente notable; incluso el doctor subraya que en muchos casos llega a ser de unos 5 años.

«Nosotros hemos estudiado este problema en el laboratorio y nuestros resultados indican que hay un factor biológico fundamental y es el efecto favorable y protector de las hormonas femeninas y en concreto de los estrógenos», apunta el Dr. Viña. De hecho, añade que esta diferencia de longevidad entre sexos no ocurre solo en la especie humana, sino en muchas otras (pero no todas) de las especies animales.

Marta Ortega apunta en este sentido que «los factores biológicos o genéticos importan, pero no tanto como se creía. Está demostrado que suponen en torno a un 20-30% de la longevidad». Los factores externos suponen el resto hasta el 100%. Por tanto, la longevidad no estaría únicamente ligada a los genes, sino a la forma en la que décadas de hábitos mediterráneos enseñan al cuerpo a leer esos genes.

La dieta y la relación con las mujeres

En cuanto a los factores que encienden o apagan estos genes en la biología de la mujer española, los expertos subrayan diferentes factores determinantes. Entramos entonces en la epigenética, «la rama de la biología que estudia cómo el entorno y los hábitos modifican la forma en que se expresan nuestros genes, sin modificar el ADN», apunta Marta Ortega, farmacéutica y fundadora de la marca de nutricosmética MLAB.

Por un lado, se encuentra una dieta mediterránea con alto contenido en antioxidantes, polifenoles, ácidos grasos mono insaturados, omega 3, vitaminas, minerales, etc. «Nuestra dieta mediterránea tiene una carga inflamatoria muy baja, alta densidad nutricional y baja carga glucémica en comparación con otras dietas, ello hace que la expresión epigenética nuestra juegue a favor».

Pero lo que muchas veces se pasa por alto es que esos alimentos llegaban a la mesa en un contexto de cocina casera, de tiempos de preparación, de comer en compañía y de ahí su huella también en la salud emocional, resalta Yuby Guzmán, dietista-nutricionista y fundadora de NutrireSmart. «No se trata únicamente de lo que se come, sino también del ritmo desde el que se come. Y ese ritmo tiene un efecto directo sobre el sistema nervioso: comer despacio, en calma, acompañada, activa el sistema nervioso parasimpático, que es el que favorece la digestión, la saciedad y la regulación hormonal».

«Las mujeres, históricamente, han tenido una relación más cercana con la selección y preparación de los alimentos y tienden a consultar más al sistema de salud», explica Yuri. «La neurociencia del comportamiento alimentario confirma que una mujer que ha crecido viendo cocinar, con acceso a mercados, a recetas que cambian según lo que hay disponible, ha desarrollado una relación con la comida más flexible y menos dependiente de productos industriales. Esa flexibilidad, a largo plazo, protege tanto la salud física como la salud mental alrededor de la alimentación», apunta Yuri.

Pero también añade la dietista que la relación de las mujeres con la comida es más distorsionada debido a dietas restrictivas para cumplir con la presión estética. Por eso, la experta destaca que el desafío hoy en día es mantener lo que funcionaba del patrón tradicional, a saber, la cocina real, los alimentos frescos, el ritmo de las comidas, sin que la cocina sea una carga exclusivamente femenina que, luego por agotamiento, se restringe o come después de haber servido a todos los demás o come en exceso.

En esta línea, Marta Ortega resalta que la vida social que tenemos en la cultura mediterránea protege el cerebro y disminuye el riesgo cardiovascular. Además, disminuye el estrés, el cortisol crónico y mejora la inmunidad, entre otros beneficios. «Las sociedades mediterráneas mantienen redes vecinales y familiares más consistentes, de manera que ese vínculo social influye mucho en el envejecimiento saludable».

Otros factores

No solo la dieta es determinante. Por otro lado, encontramos que el ejercicio, que es uno de los pilares fundamentales para el envejecimiento saludable, “es un hábito que en nuestra sociedad se ha practicado mucho, porque aunque no hayamos realizado deportes tan intensos como en países del norte de Europa, las generaciones longevas que ahora están en estudio sí han caminado más, han hecho más vida peatonal, lo que les ha ayudado a mantener el hábito del movimiento cada día, que es realmente lo que importa: incluir el movimiento diario en nuestra vida”, explica Ortega.

Además, Ortea resalta que las sociedades mediterráneas tienen menor estrés comparadas con otros modelos más competitivos laboralmente. “Debemos aprender a controlar el estrés porque si no lo hacemos, las reacciones hormonales que nos produce pueden llevarnos a una disminución significativa de la longevidad y en concreto de la longevidad saludable”, apunta el Dr. Viña.