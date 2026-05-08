Hantavirus en el MV Hondius en directo: última hora antes de la llegada del crucero a Tenerife este sábado
Sigue la última hora del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, los pasajeros contagiados y la llegada del barco a Canarias por recomendación de la OMS
El crucero MV Hondius navega en estos momentos hacia las Islas Canarias y se espera que llegue este mismo domingo al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife. El barco holandés, afectado por un brote de hantavirus cepa Andes que ha causado tres fallecidos y al menos cinco casos confirmados por laboratorio, lleva semanas en el centro de una crisis sanitaria internacional que tiene en alerta a España, la OMS y a más de una veintena de países de los que proceden sus pasajeros y tripulantes.
El MV Hondius llega este sábado a Tenerife: fondeará frente a la costa y la evacuación comenzará el lunes 11 de mayo
La llegada ya está fijada para el domingo, aunque el presidente canario Fernando Clavijo ha confirmado que el navío no atracará en el muelle, sino que fondeará frente a la costa. La evacuación de los pasajeros se realizará mediante lanchas o naves nodriza que los trasladen hasta el aeropuerto, con el objetivo de minimizar al máximo los vectores de riesgo de contagio para la población. La evacuación general está prevista para el lunes 11 de mayo.
En cuanto a los 14 ciudadanos españoles a bordo, el plan es trasladarlos al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid, donde estarán en cuarentena voluntaria en habitaciones individualizadas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha precisado que no serán ingresados en la unidad de infecciosos, sino aislados preventivamente.
La jornada de ayer estuvo marcada por un incidente aéreo que complicó el operativo. Un avión ambulancia que trasladaba a dos pacientes infectados desde Cabo Verde hacia Ámsterdam tuvo que desviarse de emergencia al aeropuerto de Gran Canaria: Marruecos negó el permiso de repostaje, y además se detectó una avería en la burbuja de aislamiento de uno de los pacientes. Finalmente, un segundo avión medicalizado completó el traslado hasta Ámsterdam, y los dos enfermos ya están hospitalizados en los Países Bajos. Un tercer evacuado también ha llegado ya a Schiphol. En total, hay pacientes ingresados en Leiden, Düsseldorf y Ámsterdam.
La crisis se extiende: avería del avión medicalizado en Gran Canaria y nuevos casos sospechosos fuera del barco
La crisis se extiende más allá del barco. Singapur ha aislado a dos residentes que viajaban a bordo, a la espera de resultados de pruebas. Y en una inquietante novedad, se ha confirmado el ingreso de una azafata de KLM como posible caso de hantavirus, lo que convierte este en el primer contagio sospechoso fuera del crucero, aunque las autoridades investigan la conexión exacta.
La OMS ha advertido que es «posible» que se notifiquen más casos entre pasajeros o sus contactos cercanos, y los CDC de Estados Unidos han activado el seguimiento de pasajeros en al menos tres estados: Georgia, California y Arizona.
En el plano político, la tensión entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario continúa. El Gobierno de Canarias denuncia la falta de protocolos claros, información técnica y coordinación previa, mientras desde Madrid se insiste en que existen garantías sanitarias de máximo nivel y que la operación se lleva a cabo conforme al derecho internacional y bajo supervisión de la OMS.
El Gobierno deriva el crucero del hantavirus a Canarias pese al déficit de 80 millones de euros de su sanidad en 2024
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido que los casos graves del MV Hondius sean atendidos en las Islas Canarias, una comunidad cuyo Servicio Canario de Salud cerró 2024 con un déficit de 80 millones de euros, según recoge el informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas del archipiélago. El mismo documento señala que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado dificultó la concreción de los recursos del sistema de financiación, lo que agrava el contexto en el que ahora se exige al archipiélago asumir una emergencia sanitaria internacional.
El brote de hantavirus de Argentina en 2018 dejó 34 contagiados y 11 muertos
En la provincia argentina de Chubut, entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, se registró uno de los brotes de hantavirus cepa Andes más graves documentados hasta la fecha. La cadena de contagios, que se originó en una celebración, se saldó con 34 casos confirmados y 11 fallecidos, y demostró que la transmisión entre personas no se limita exclusivamente a contactos extremadamente estrechos y prolongados, sino que puede darse en un espectro más amplio de situaciones. Un antecedente que los expertos tienen muy presente ahora con el brote del MV Hondius.
Hantavirus en EEUU: los CDC monitorizan a cinco pasajeros del MV Hondius en cuatro estados
Texas vigila a dos viajeros del crucero MV Hondius que abandonaron el barco antes de que se detectara el brote. Ambos han confirmado no presentar síntomas y se han comprometido a controlar su temperatura diariamente y alertar a las autoridades ante cualquier señal de enfermedad. Se suman así a otros tres casos bajo seguimiento en Georgia, Arizona y California, lo que eleva a cinco el número de pasajeros monitorizados en territorio estadounidense por posible exposición al hantavirus cepa Andes.
La evacuación del MV Hondius arrancará el lunes 11: en alerta por el primer posible contagio de hantavirus fuera del crucero
Hoy será un día clave: se ultiman los protocolos de evacuación, que arrancarán el lunes 11, y pendientes de si hay nuevas novedades tras el ingreso de una azafata de KLM como primer posible contagio fuera del barco. Seguimos aquí contigo, minuto a minuto.
Tres muertos y cinco casos confirmados de hantavirus Andes a bordo del MV Hondius: 130 personas aisladas en sus camarotes
A bordo continúan unas 130 personas entre pasajeros y tripulación, aisladas en sus camarotes desde que se confirmó el brote de hantavirus cepa Andes, el más peligroso de su familia y el único capaz de transmitirse entre personas. Tres fallecidos, cinco casos confirmados por laboratorio y varios sospechosos pendientes de diagnóstico es el balance oficial en este momento.
El crucero MV Hondius llega este sábado a Tenerife: última hora en directo del viernes 8 de mayo
Buenos días y bienvenidos a un nuevo día de seguimiento en directo de la crisis sanitaria del crucero MV Hondius. Estamos a viernes 8 de mayo y a pocas horas ya de que el buque holandés llegue a aguas canarias, previsto para este sábado en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife.
Así será la evacuación del MV Hondius en Canarias: tres aviones confirmados y Países Bajos a cargo de la tripulación
El Gobierno canario ha iniciado contacto con todos los países con ciudadanos a bordo del MV Hondius para coordinar su repatriación. De momento están confirmados tres vuelos, procedentes de Estados Unidos, Reino Unido y España, y el resto de naciones deben dar respuesta este viernes a las 10 horas. La tripulación quedará bajo responsabilidad de Países Bajos, como país bandera del buque, según establece la Ley del Mar. El portavoz autonómico Alfonso Cabello ha subrayado que el Gobierno canario sigue a la espera del protocolo detallado de actuación una vez el barco fondee, y ha insistido en que la máxima prioridad es garantizar la seguridad del personal sanitario y de la población canaria.