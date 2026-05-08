Hantavirus en el MV Hondius en directo: última hora antes de la llegada del crucero a Tenerife este sábado

El crucero MV Hondius navega en estos momentos hacia las Islas Canarias y se espera que llegue este mismo domingo al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife. El barco holandés, afectado por un brote de hantavirus cepa Andes que ha causado tres fallecidos y al menos cinco casos confirmados por laboratorio, lleva semanas en el centro de una crisis sanitaria internacional que tiene en alerta a España, la OMS y a más de una veintena de países de los que proceden sus pasajeros y tripulantes.

El MV Hondius llega este sábado a Tenerife: fondeará frente a la costa y la evacuación comenzará el lunes 11 de mayo

La llegada ya está fijada para el domingo, aunque el presidente canario Fernando Clavijo ha confirmado que el navío no atracará en el muelle, sino que fondeará frente a la costa. La evacuación de los pasajeros se realizará mediante lanchas o naves nodriza que los trasladen hasta el aeropuerto, con el objetivo de minimizar al máximo los vectores de riesgo de contagio para la población. La evacuación general está prevista para el lunes 11 de mayo.

En cuanto a los 14 ciudadanos españoles a bordo, el plan es trasladarlos al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid, donde estarán en cuarentena voluntaria en habitaciones individualizadas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha precisado que no serán ingresados en la unidad de infecciosos, sino aislados preventivamente.

La jornada de ayer estuvo marcada por un incidente aéreo que complicó el operativo. Un avión ambulancia que trasladaba a dos pacientes infectados desde Cabo Verde hacia Ámsterdam tuvo que desviarse de emergencia al aeropuerto de Gran Canaria: Marruecos negó el permiso de repostaje, y además se detectó una avería en la burbuja de aislamiento de uno de los pacientes. Finalmente, un segundo avión medicalizado completó el traslado hasta Ámsterdam, y los dos enfermos ya están hospitalizados en los Países Bajos. Un tercer evacuado también ha llegado ya a Schiphol. En total, hay pacientes ingresados en Leiden, Düsseldorf y Ámsterdam.

La crisis se extiende: avería del avión medicalizado en Gran Canaria y nuevos casos sospechosos fuera del barco

La crisis se extiende más allá del barco. Singapur ha aislado a dos residentes que viajaban a bordo, a la espera de resultados de pruebas. Y en una inquietante novedad, se ha confirmado el ingreso de una azafata de KLM como posible caso de hantavirus, lo que convierte este en el primer contagio sospechoso fuera del crucero, aunque las autoridades investigan la conexión exacta.

La OMS ha advertido que es «posible» que se notifiquen más casos entre pasajeros o sus contactos cercanos, y los CDC de Estados Unidos han activado el seguimiento de pasajeros en al menos tres estados: Georgia, California y Arizona.

En el plano político, la tensión entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario continúa. El Gobierno de Canarias denuncia la falta de protocolos claros, información técnica y coordinación previa, mientras desde Madrid se insiste en que existen garantías sanitarias de máximo nivel y que la operación se lleva a cabo conforme al derecho internacional y bajo supervisión de la OMS.