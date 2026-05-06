La cepa de los Andes del hantavirus del crucero es la más letal y surgió en Argentina, donde ha matado a 200 personas

La cepa de los Andes del hantavirus, asociada al brote en el crucero Hondius, es originaria de Argentina y Chile. Surgió y se identifica en estas regiones, donde causa el síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Lo más destacado de esta cepa, de las más letales, es que es la única de hantavirus conocida con evidencia documentada de transmisión de persona a persona, aunque es excepcional y generalmente debe haber contacto cercano y prolongado, a diferencia de otras cepas que son estrictamente de roedores a humanos (zoonóticas).

Esta característica se ha observado en brotes históricos en Argentina (como el de 1996 en El Bolsón y el de 2018-2019 en Epuyén, con 34 casos y 11 muertes, y en Chile.

Letalidad

La cepa de los Andes del hantavirus del crucero Hondius es una de las más letales, si no la más, en América. La tasa de letalidad por hantavirus en Argentina y Chile suele estar entre 20-50%, con variaciones según el brote, la cepa y el acceso a cuidados médicos.

Otras cepas americanas también tienen alta letalidad de entre el 35 y el 38%), por lo que la cepa de los Andes de hantavirus está entre las más graves.

Impacto en Argentina

En Argentina, donde predomina la cepa Andes en el sur y otras variantes relacionadas, se han registrado decenas de casos anuales (promedio 60-100 por año). Entre 2013 y principios de 2026 se han producido 198 muertes por hantavirus en el país. Esto se acerca a las 200 muertes en algo más de una década, con variaciones según el periodo y la vigilancia. En 2025, por ejemplo, hubo 86 casos y 28 fallecidos (letalidad mayor del 33%). El virus se transmite principalmente por contacto con roedores infectados (orina, saliva, excretas), aunque en brotes puntuales de esta cepa ocurre transmisión persona a persona.

El brote en el crucero Hondius se vincula a la cepa Andes, con casos confirmados en pasajeros que habían estado en Argentina. Hasta la fecha se han producido tres muertes y ha habido cuatro pasajeros evacuados, entre ellos, el médico del crucero.