El presidente de EEUU Donald Trump ha indicado este miércoles que no se ha avanzado en las negociaciones para un acuerdo con la dictadura de los ayatolás de Irán, tras declarar hace cuatro días que estaba «en gran parte negociado» y que los detalles se «anunciarían en breve» sobre el estrecho de Ormuz. EEUU desmiente así de golpe la versión iraní: no hay ningún acuerdo que deje a Teherán al mando del vital estrecho de Ormuz, como había afirmado la dictadura de los ayatolás de Irán a través de los medios estatales iraníes.

Trump vuelve a advertir a Irán

En su intervención de apertura en una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump ha reiterado que la dictadura de los ayatolás de Irán «quiere llegar a un acuerdo», pero que Estados Unidos aún no está satisfecho con lo que ve [sobre la mesa de negociaciones sobre Ormuz]. «Lo haremos… O eso, o tendremos que terminar el trabajo», ha advertido Trump de nuevo.

Trump ha afirmado que la dictadura de los ayatolás de Irán ha decidido comenzar a levantar el bloqueo de internet en el país «porque están sufriendo una derrota aplastante». «Pensaron que iban a esperar más que yo», ha destacado Trump, alegando que la dictadura de los ayatolás de Irán creía que se vería obligado a capitular para reducir costos antes de las elecciones de mitad de mandato de otoño.

Ormuz, choque entre Irán y Washington

Las declaraciones de Trump llegan después de que los medios de comunicación iraníes, que la dictadura de los ayatolás de Irán utiliza como portavoz, afirmaran que el acuerdo permitiría a Teherán mantener el control operativo sobre el estrecho de Ormuz tras el final de la guerra. La Casa Blanca ha reaccionado de inmediato negando esa versión y calificando las informaciones iraníes de «mentira total».

Trump, lejos de rebajar el tono, ha vuelto a lanzar amenazas directas a la dictadura de los ayatolás de Irán. «O llegamos a un acuerdo o tendremos que terminar el trabajo», ha asegurado Donald Trump, dejando abierta la puerta a nuevas operaciones militares si fracasa la vía diplomática.

El presidente de EEUU también ha afirmado que la dictadura de los ayatolás de Irán ha comenzado a levantar parcialmente el apagón de internet impuesto en el país porque, según sus palabras, «están siendo aplastados». Trump ha destacado además que Teherán confiaba en resistir hasta obligarle a ceder por la presión política interna y el impacto económico de la guerra de cara a las elecciones legislativas de otoño, en las que se renueva un tercio del Senado y la Cámara de Representantes al completo.

«Irán pensó que iba a esperar hasta que yo cediera», ha afirmado Trump sobre la presión en Ormuz, antes de asegurar que no le preocupan las elecciones de mitad de mandato porque «los candidatos que apoyo están ganando igualmente».

Durante su intervención, el presidente de EEUU Donald Trump ha vuelto además a reivindicar la llamada contra la dictadura de los ayatolás de Irán, la ofensiva militar con la que Washington asegura estar impidiendo que «el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo obtenga un arma nuclear».

Las negociaciones continúan rodeadas de incertidumbre. EEUU mantiene públicamente que todavía no hay un acuerdo cerrado, mientras la dictadura de los ayatolás de Irán intenta presentar el diálogo como una victoria estratégica que consolidaría su influencia en la región y especialmente en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.