Rafa Jódar – Duckworth, en directo hoy: resultado online, dónde ver y última hora del partido de Roland Garros en vivo

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de segunda ronda de Roland Garros entre Rafa Jódar y James Duckworth. Después de su gran debut ante Kovacevic, la nueva joya del tenis español quiere seguir avanzando con paso firme en este Grand Slam.

Después del éxito cosechado en el Godó y en los Masters 1000 de Madrid y Roma, la expectación por ver al niño de oro es máxima. De hecho, Roland Garros ha tenido que corregir su error del primer partido de ponerlo en la pista 12 después de que aquella cancha se llenara hasta la bandera, ahora le han colocado en la siete, la quinta con más capacidad del complejo.

Será la primera vez que se enfrenten Rafa Jódar y Duckworth. A sus 34 años, el tenista australiano ocupa el puesto número 82 del ranking ATP, mientras que el español está en el 29 y subiendo. Su ascenso meteórico y el hecho de ser el que más apuros hizo pasar a Sinner en Madrid han convertido al madrileño en el líder de la nueva generación. Está viviendo su primera experiencia en un Grand Slam y quiere seguir disfrutando de ella.

Rafa Jódar – Duckworth, en directo hoy: resultado, dónde ver y última hora del partido de Roland Garros