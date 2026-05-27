Rafa Jódar – Duckworth, en directo hoy: resultado online, dónde ver y última hora del partido de Roland Garros en vivo
Sigue en vivo y en directo todo lo que pase en el partido de segunda ronda de Roland Garros entre Jódar y Duckworth
Rafa Jódar destroza a Kovacevic y firma un ilusionante debut en Roland Garros
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de segunda ronda de Roland Garros entre Rafa Jódar y James Duckworth. Después de su gran debut ante Kovacevic, la nueva joya del tenis español quiere seguir avanzando con paso firme en este Grand Slam.
Después del éxito cosechado en el Godó y en los Masters 1000 de Madrid y Roma, la expectación por ver al niño de oro es máxima. De hecho, Roland Garros ha tenido que corregir su error del primer partido de ponerlo en la pista 12 después de que aquella cancha se llenara hasta la bandera, ahora le han colocado en la siete, la quinta con más capacidad del complejo.
Será la primera vez que se enfrenten Rafa Jódar y Duckworth. A sus 34 años, el tenista australiano ocupa el puesto número 82 del ranking ATP, mientras que el español está en el 29 y subiendo. Su ascenso meteórico y el hecho de ser el que más apuros hizo pasar a Sinner en Madrid han convertido al madrileño en el líder de la nueva generación. Está viviendo su primera experiencia en un Grand Slam y quiere seguir disfrutando de ella.
Rafa Jódar – Duckworth, en directo hoy: resultado, dónde ver y última hora del partido de Roland Garros
6-1, 0-1
Juego en blanco para Duckworth
El australiano se apunta el primer juego del segundo set al saque en blanco. Lo cerró con un ace.
6-1
¡SET PARA JÓDAR!
Vaya passing cruzado en carrera que acaba de meter Rafa Jódar para cerrar el primer set. El español se apunta la primera manga en un abrir y cerrar de ojos. 25 minutos ha tardado en poner el 1-0.
5-1
¡NUEVO BREAK DE JÓDAR!
Vuelve a romper Jódar, esta vez en blanco, y sacará para ganar el primer set del partido. Cómo ha empezado el niño maravilla.
4-1
Jódar avanza con firmeza
Ha empezado muy bien el tenista español, que sigue sin dar una sola opción con su saque a Duckworth y mantiene el break de ventaja.
3-1
Duckworth estrena su casillero
Primer juego del australiano. Duckworth se apunta en blanco el cuarto juego del encuentro tras hacer una dejada a la que no pudo llegar Jódar.
3-0
Jódar consolida el break
Rafa saca adelante un juego complicado. Duckworth le llevó al deuce, pero el madrileño lo terminó ganando y consolida el break.
2-0
¡BREAK DE JÓDAR!
Llegó el primer break del partido. La derecha de Duckworth se va fuera y Jódar le rompe el saque a las primeras de cambio. 2-0 para él.
1-0
Jódar empieza mandando
El partido ya ha comenzado. Jódar se ha apuntado su primer turno de saque y empieza mandando en el marcador (1-0).
Jódar saltará a la pista en breve
El partido entre Ostapenko y Linette ya ha terminado. La polaca se ha llevado la victoria por 6-2, 2-6 y 6-2 en el duelo que precedía al Jódar-Duckworth.
Primer enfrentamiento entre Jódar y Duckworth
Jódar se mide por primera vez en su carrera al tenista australiano. El de Leganés parte como favorito frente a Duckworth, que viene de ganar a Diallo en la primera ronda por abandono del canadiense.
Jódar quiere seguir soñando
Rafa Jódar está viviendo un auténtico sueño en Roland Garros. Después de ganar en primera ronda a Kovacevic con autoridad, el español se mide a Duckworth en busca del pase a la tercera ronda del Grand Slam.
6-1, 1-1
Juego en blanco para Jódar
Jódar le devuelve el juego en blanco a Duckworth y pone el 1-1.