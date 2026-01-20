Rafa Jódar es una de las mayores promesas del tenis español. A sus 19 años y sin ninguna experiencia en Grand Slams, el madrileño ha vencido a Rai Sakamoto para lograr su primera victoria en un Open de Australia. Ahora, se citará con Mensik en segunda ronda, número 17 del mundo que viene de ganar el ATP 250 de Auckland.

Cuántos años tiene Rafa Jódar

Rafa Jódar tiene 19 años. Nació el 17 de septiembre de 2006, por lo que actualmente sigue siendo uno de los tenistas más jóvenes en irrumpir con fuerza en el circuito profesional tras su paso por la Universidad de Virginia y sus éxitos en torneos júnior y challengers.

De dónde es Rafa Jódar

Rafa Jódar es de Madrid, concretamente nacido en Leganés, en la Comunidad de Madrid. Creció y se formó como tenista en la capital española, entrenando desde niño en clubes de la ciudad y compaginando su desarrollo con sus estudios antes de dar el salto al tenis universitario en Estados Unidos y luego al profesionalismo.

Dónde entrena Rafa Jódar

Jódar inició su formación tenística en el Club de Tenis Chamartín, donde desde niño desarrolló su técnica y preparación física bajo la supervisión de entrenadores especializados. Posteriormente amplió su preparación en Estados Unidos, jugando para la University of Virginia entre 2024 y 2025, destacando en la NCAA y siendo reconocido como ITA National Rookie of the Year y All-American.

Durante su estancia estadounidense, también compitió en torneos ATP Challenger, logrando títulos y experiencia internacional que fortalecieron su transición al circuito profesional en 2026.

Qué torneos ha ganado Jódar

Rafa Jódar ha logrado consolidarse rápidamente en el tenis profesional a pesar de su juventud. En el circuito ATP Challenger ha conseguido tres títulos: el primero en Hersonissos, Grecia, en 2025, al imponerse en la final al francés Dan Added; el segundo en Lincoln, Estados Unidos, en 2025, donde venció al local Martin Damm; y el tercero en Charlottesville, Estados Unidos, también en 2025, nuevamente superando a Martin Damm en la final.

Antes de dar este salto profesional, Jódar ya se había destacado en la categoría júnior al ganar el título de individuales del US Open 2024, uno de los cuatro Grand Slam juveniles, consolidando así su reputación como una de las promesas más firmes del tenis español.