Rafa Jódar rompe barreras: tras los pasos de Nadal y Alcaraz con un hito imposible para Federer y Djokovic

Entra Rafa Jódar en terreno desconocido. Su épica victoria contra Sakamoto lo confirma. Cuando el golpeo del japonés se fue largo, el español entró en ebullición. Tiró la raqueta al suelo y bramó al cielo de Melbourne. Un grito de orgullo, de quien derriba una barrera. La de debutar con victoria en un Grand Slam. Su víctima fue el japonés Sakamoto, al que tumbó (7-6, 6-1, 5-7, 4-6, 6-3) para avanzar a segunda ronda de un Open de Australia en el participa tras superar la fase previa.

Se cita con Mensik, hueso de roer donde los haya. ¿Por qué no soñar? Rafa Jódar vive imbuido en uno de ellos en todo lo que va de 2026. Alcanzó la final en el Challenger de Canberra, superó la fase previa del Open de Australia y ahora debuta con victoria en el cuadro principal de su primer Grand Slam. Un hito, este último, que recuerda a las huellas que dejaron la mayor leyenda del tenis español y alumno aventajado que persigue la estela.

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz también ganaron en su primer partido de Grand Slam. El balear ante Mario Ancic en Wimbledon 2003 y el murciano contra Botic Van de Zandschulp en el Open de Australia 2021. Hito, no obstante, que se les resistió a Federer y Djokovic. El suizo claudicó en Roland Garros 1999 ante Patrick Rafter y el serbio se rindió al ímpetu de Marat Safin en el Open de Australia 2005.

Rafa Jódar vivió un cúmulo de sensaciones en su debut en un Grand Slam. Tuvo un estupendo comienzo al salvar un punto de set y terminar apuntándose la manga. Con más autoridad lo hizo en la segunda, pero reaccionó el nipón y se llevó los dos siguientes sets. Sufría el español hasta que decidió jugar más metido en pista y logró el quiebre definitivo. Rotura y victoria. Jódar nunca olvidará lo de Melbourne. Ya es 118 del mundo virtualmente. Sigue soñando.

Tiene los pies en el suelo. El año pasado ganó el US Open Júnior y el este ya gana en el Open de Australia de mayores. Quema etapas sin darse cuenta. «Disfruto del momento, soy un chico al que le gusta jugar al tenis», aseguró Rafa Jódar durante su entrevista con este periódico. Y que no pare. «Me siento preparado para dar el siguiente paso y aceptar un nuevo desafío», dice. Vaya si lo está.