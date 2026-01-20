Debut soñado: Rafa Jódar tira de épica para tumbar a Sakamoto y avanzar en el Open de Australia

En ocasiones una historia se entiende por su desenlace. El golpeo de Sakamoto se fue largo y Rafa Jódar entró en ebullición. Tiró la raqueta al suelo y bramó al cielo de Melbourne. Un grito de orgullo, de quien derriba una barrera. La de debutar con victoria en un Grand Slam. Su víctima fue el japonés Sakamoto, al que tumbó (7-6, 6-1, 5-7, 4-6, 6-3) para avanzar a segunda ronda de un Open de Australia en el participa tras superar la fase previa. Se cita con Mensik, hueso de roer donde los haya. ¿Por qué no soñar?

Fueron casi cuatros picando piedra, un duelo entre dos jóvenes que apuntan alto. El nipón, de 19 años, también procede de la fase de clasificación. Su situación en el ránking es peor, 203 del mundo. El español es 150 y tiene como idea incluirse pronto entre los cien primeros del ránking. Aún así, es prometedor el nipón, tal y como demostró en el pasado Masters 1000 de Shanghai, donde logró acceder y plantar cara al italiano Matteo Arnaldi.

Rafa Jódar vivió un cúmulo de sensaciones en su debut en un Grand Slam. Tuvo un estupendo comienzo al salvar un punto de set y terminar apuntándose la manga. Con más autoridad lo hizo en la segunda, pero reaccionó el nipón y se llevó los dos siguientes sets.