Rafa Jódar, la promesa del tenis español: conquista su tercer Challenger y acecha las Next Gen Finals

Sigue Rafa Jódar alimentando las ilusiones que el tenis español tiene depositadas en él. Lo hace con argumentos, los mismos con los que ha conquistado en Charlottesville su tercer Challenger de la temporada al derrotar, de nuevo, a Martin Damm, a quien también superó en la final de Lincoln hace dos semanas. Hace dos meses y medio, en Hersonissos, inauguró su vitrina de Challenger y ahora, con el triplete en el bolsillo, está virtualmente clasificado para las Next Gen Finals que se disputarán en Arabia a final de año.

Ya fue sparring en las Next Gen Finals, el evento más relevante de las promesas del tenis, y también del equipo español de la Copa Davis en la fase de grupos de Valencia 2024. Sólo una lesión en el tobillo impidió que lo fuera en la Final a 8 del Martín Carpena de Málaga 2024. Además, fue campeón del US Open Júnior el año pasado.