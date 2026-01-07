Trump prohibirá a los grandes inversores comprar viviendas unifamiliares en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que prohibirá a las grandes empresas comprar viviendas unifamiliares como parte de su plan para abordar la crisis de la vivienda en el país. «Durante mucho tiempo, comprar y ser propietario de una casa se consideró la máxima expresión del sueño americano. Era la recompensa por el trabajo duro y por hacer lo correcto, pero ahora ese sueño americano está cada vez más fuera del alcance de demasiadas personas, especialmente de los jóvenes estadounidenses», ha asegurado el mandatario.

Trump ya comunicó el mes pasado que tenía previsto dar a conocer «algunos de los planes de reforma de la vivienda más agresivos de la historia de Estados Unidos». En este sentido, aunque no ha dado detalles sobre la medida, ha apuntado a que pedirá al Congreso convertir la iniciativa en ley.

El mandatario republicano ha afirmado que «son las personas quienes viven casas y no las corporaciones», al tiempo que ha culpado al expresidente Joe Biden y el Partido Demócrata de la crisis de inflación.

El proyecto ha afectado a la cotización de empresas con inversiones en el mercado de la vivienda, como Blackstone o BlackRock. De hecho, su cotización sobre las 20.45 hora peninsular española se deja un 4,36% y un 2,68%, respectivamente.

Venezuela «sólo comprará productos USA»

Paralelamente, Trump ha anunciado también que Venezuela «solamente» comprará productos estadounidenses con los ingresos que obtenga del petróleo, en el marco de su nuevo acuerdo sobre el crudo tras la captura de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.

Según ha dicho, esas compras incluirán productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos «para mejorar» la red eléctrica y las instalaciones energéticas del país latinoamericano. «En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio. Una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo estadounidense y para Estados Unidos», ha añadido el también magnate neoyorquino.

Su anuncio llega después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, explicara que el plan de la Administración Trump para Venezuela pasa por tres fases, siendo la última de ellas la «transición» política y, por tanto, priorizando sus negocios en el sector petrolero.

Por su parte, Petróleos de Venezuela (PDVSA), la petrolera estatal, había confirmado el inicio de negociaciones con las autoridades estadounidenses para la venta de volúmenes de crudo, «en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países».