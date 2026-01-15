En su primera experiencia en la fase previa de un Grand Slam y, con tan solo 19 años, Rafa Jódar se ha colado en el cuadro principal del Australian Open. El madrileño ha vencido por dos sets a uno (6-3, 0-6 y 6-1) al francés Luca van Assche y debutará en un grande ante Rei Sakamoto. El japonés, de la misma edad que Jódar, también afronta su primera experiencia en un Grand Slam tras cuajar una fase previa magnífica en la que no cedió ni un set.

💪🏼🇪🇸 El primer paso de la que promete ser una 𝐆𝐑𝐀𝐍 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 Rafa Jódar se mete en el #AusOpen, su primer cuadro principal de Grand Slam, tras un partidazo ante Van Assche 📺 Desde el día 18, disfrutaremos del madrileño en el #AO2026 en Eurosport y @StreamMaxES pic.twitter.com/PzQ6YtjeXw — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 15, 2026



El camino de Rafa no ha sido sencillo. Con siete partidos a sus espaldas y, tras caer derrotado en la final del Challenger de Canberra, el madrileño afrontaba su debut en la fase previa del Australian Open ante Li Tu, jugador australiano al que venció cómodamente en dos sets (6-2, 6-1). Su siguiente prueba sería Chris Rodesh, al que superó tras un largo tie-break en el primer set (7-6 (12), 6-3). Tras esta victoria, Jódar jugaría la final de la fase previa ante Van Assche, jugador que había alcanzado ser No. 63 del mundo en 2023 y que caería derrotado ante el español.

El único español que ha superado la fase previa

Rafa Jódar ha sido el único español que ha sacado adelante esta etapa del torneo. El leganense llegaría a Australia acompañado de Roberto Carballés, Daniel Mérida, Martín Landaluce y Pablo Llamas, pero solo él lograría un pase para el cuadro principal. Carballés caería contra Bailly por dos sets a uno, mismo resultado por el que cayeron Landaluce y Mérida ante Travaglia y Klein, respectivamente. Por su parte, Pablo Llamas fue derrotado en dos sets ante la promesa hongkonesa Coleman Wong.

Por alcanzar esta ronda, Rafa ya se asegura un prize money de 150.000 dolares australianos (unos 86.000 euros), bote que irá aumentando si consigue avanzar por el cuadro del torneo. Jódar, que atendió a OKDIARIO en diciembre de 2025, aseguraba que su prioridad no era entrar en la fase previa de Australia. «Mi objetivo era coger experiencia en los torneos, jugar partidos y medir mi nivel con los otros jugadores. Se dio la ocasión de que he conseguido los suficientes puntos para clasificarme. Entonces estoy muy contento de poder haberlo conseguido» afirmaba. Ahora, Rafa disfrutará de su primer Grand Slam rodeado de los mejores jugadores del circuito.