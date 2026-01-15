Alcaraz pisa fuerte en Australia: tumba al anfitrión De Miñaur en la antesala del Grand Slam

Carlos Alcaraz ha llegado pisando fuerte a Australia. Antes de que inicie el próximo domingo el primer Grand Slam de la temporada, el tenista español ha ganado este jueves a Alex de Miñaur en un partido de exhibición que le sirvió para coger rodaje y demostrarse a sí mismo que está a tope en 2026. El murciano derrotó al australiano en dos sets (6-3 y 6-4) en la antesala de su debut contra Adam Walton.

El español, de 22 años y número uno del ránking ATP, superó al jugador local, de 26 años y sexto del mundo, en una sesión de entrenamiento de alta intensidad disputada ante numeroso público, marcada por intercambios exigentes y un ritmo competitivo propio de partido oficial.

Alcaraz arrancó el encuentro con un dominio claro, encadenando los tres primeros juegos y mostrando solidez desde el fondo de la pista. Una derecha profunda a la que no logró llegar De Miñaur provocó la ovación de la grada en uno de los primeros intercambios de mayor exigencia del duelo.

«Ha salido un poco exaltado», apuntó De Miñaur sobre su rival al descanso. «Voy a intentar enfriarlo», añadió, mientras el español sonreía. El cruce entre Alcaraz y De Miñaur, apodado en el circuito como El Demonio, se ha consolidado como uno de los duelos más reconocibles de la nueva generación por el contraste entre la potencia y variedad del español y la velocidad incansable del australiano.

Alcaraz manda un aviso

Aunque De Miñaur ha logrado poner en aprietos a Alcaraz con su defensa y ritmo constante, el murciano ha sabido imponer casi siempre su mayor capacidad para dominar los intercambios y ha salido victorioso en todos sus enfrentamientos previos. «Todo está yendo muy bien por ahora. Me siento muy cómodo y genial con la pelota y espero que siga así», señaló Alcaraz durante una pausa del entrenamiento, tras lo cual cerró el primer set en 41 minutos.

En el segundo set, Alcaraz mantuvo el dominio, aunque De Miñaur logró forzar algún error del murciano con bolas rápidas y se cerró finalmente en 45 minutos. Al ser preguntado tras el partido por lo que hace para mejorar aún siendo el número uno del ránking, el español dijo: «Hay que ver lo que hacen el resto de tenistas, ya que todo el mundo trabaja duro y lo que trato de hacer es mantenerme enfocado en la pista».