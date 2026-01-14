¿Cuándo juega Carlos Alcaraz su primer partido del Open de Australia y quién es su rival?

El Open de Australia supone el pistoletazo de salida a los grandes torneos del calendario tenístico. El primero de los cuatro Grand Slams del año se encuentra inmerso en tercera y última ronda de su fase previa, de la que saldrán los últimos 16 tenistas que completarán el cuadro final. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner parten de nuevo como los principales favoritos al título. El binomio que conforman el español y el italiano ha levantado los últimos ocho Grand Slams, y nadie parece estar cerca de acabar con su reinado.

Además, la pelea por el número uno del ranking ATP que libraron durante la recta final del 2025, se traslada ahora al comienzo del nuevo año. 550 puntos es la ventaja con la que cuenta Alcaraz respecto a su gran rival. Sinner no podrá sumar, ya que defiende los 2.000 puntos de su vigente campeonato. El tenista murciano, por su parte, sumó 400 por perder en cuartos de final. Por tanto, Alcaraz cuenta con una buena oportunidad de ampliar su distancia con Sinner de cara a sumar más semanas como número uno. Unos puntos que necesitará para mantener alejado al italiano, que tiene vía libre para conseguir puntos entre febrero y mayo, donde el año pasado estuvo alejado de las pistas con motivo de su sanción por dopaje.

¿Cuándo debuta Carlos Alcaraz en el Open de Australia?

El cuadro principal del Open de Australia arranca el domingo 18 de enero, extendiéndose durante dos semanas hasta la disputa de la final individual masculina del domingo 1 de febrero. Por tanto, Carlos Alcaraz disputará su partido de primera ronda entre los días 18 y 20 de enero. El número uno del mundo tiene el torneo australiano marcado en rojo en su calendario, ya que es el único Grand Slam con el que no cuenta en sus vitrinas. En frente tendrá a un Jannik Sinner que parte como gran favorito en unas condiciones propicias para él, donde ha ganado las dos últimas ediciones.

Sakkari gets it done against Carlito 🤩 Driven by @kiaaustralia pic.twitter.com/nMnEkbD6Fp — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026

Por detrás no se vislumbran nombres que puedan hacerles sombra. La principal amenaza es Novak Djokovic, ganador en 10 ocasiones del primer Grand Slam del año. El estado físico del serbio –a sus 38 años- ha hecho saltar las alarmas en las últimas horas. Nole se ha retirado de su último entrenamiento con visibles gestos de dolor y sin poder completar la sesión. El campeón de 24 Grand Slams venció en cuartos de final a Carlos Alcaraz en la pasada edición. Con el serbio mermado físicamente, parece difícil que alguien pueda evitar el esperado duelo entre Sinner y Alcaraz, en la que sería su única final inédita en un Grand Slam.

El rival de Alcaraz en primera ronda del Open de Australia

Para conocer el rival de Carlos Alcaraz en la primera ronda del Open de Australia habrá que esperar al sorteo del cuadro principal, que se celebra el jueves 15 de enero a las 11:00 horas de la España peninsular. El español aterriza en el primer gran torneo del 2026 como primer cabeza de serie y evitará a Sinner hasta una hipotética final. Su rival de primera ronda saldrá de la fase previa o de aquellos tenistas que no ostenten la condición de cabeza de serie, es decir, que estén fuera de los 32 primeros del ranking ATP.