Alerta Djokovic antes del Open de Australia: se baja del torneo previo por no estar preparado físicamente

Djokovic empieza 2026 como terminó 2025, bajándose de un torneo. A finales del pasado curso rechazó competir en las ATP Finals después de lograr su título 101 en Atenas y ahora ha confirmado su ausencia en el torneo de Adelaida previo al Open de Australia. Por lo que el serbio competirá en el primer Grand Slam de la temporada sin preparación alguna en torneos.

Sonaba extraño que Djokovic jugara dos torneos consecutivos en tiempo y forma. Pues el ATP 250 de Adelaida se disputa del 12 al 17 de enero, mientras que el Open de Australia baja el telón durante esa semana con partidos de exhibición y la qualy. Cierto es que al balcánico no le tocaría empuñar la raqueta hasta el 20 de enero aproximadamente.

En cualquier caso serían pocos días -en caso de alcanzar el último partido en Adelaida- para atender compromisos, prensa y recuperar de cara al debut en Melbourne. «Desafortunadamente no estoy lo suficientemente preparado físicamente para competir en el Adelaida. Personalmente es muy decepcionante para mí porque tengo muy buenos recuerdos de ganar allí el título hace tres años. Tenía muchas ganas de volver, ya que de verdad siento como si jugase en casa. Mi foco ahora está en el Open de Australia», publicó en redes sociales.

A sus 38 años, Djokovic es cada vez más selectivo con su calendario. En 2025 apenas disputó 50 partidos y renunció a torneos como los Masters 1.000 de Roma y Cincinnati y las mencionadas ATP Finals de Turín. De hecho, su segunda mitad del pasado curso fue más que discreta. Desde que cayó eliminado en semifinales del US Open a manos de Alcaraz sólo compitió en el Masters 1.000 de Shanghái y el ATP 250 de Atenas, torneo del que es propietario.

El último partido disputado por el serbio data del pasado 8 de noviembre, hace dos meses, cuando venció a Musetti y se convirtió en el jugador más longevo en ganar un torneo. Le falta uno para liberarse. Djokovic persigue con tesón su 25º Grand Slam. Necesita uno más para desempatar con Margaret Court y situarse en solitario como tenista -tanto masculino como femenino- más exitoso de toda la historia.