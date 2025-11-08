Bombazo: Djokovic renuncia a las ATP Finals y Musetti entra al grupo de Alcaraz

Se confirma lo que en las últimas horas era un secreto a voces. Novak Djokovic, que acaba de conquistar el ATP 250 de Atenas, renuncia a disputar las ATP Finals 2025. Lo que se traduce en que Musetti, precisamente quién sucumbió ante el serbio en la capital griega, vuela a Turín y entra en el grupo de Carlos Alcaraz. Es el segundo año consecutivo que Djokovic se bajas de las Finales, por lo que no iguala el récord de Federer de 17 participaciones. No obstante, seguirá siendo el que más veces (7) ha sido Maestro.

Horas después, el propio Djokovic se pronunció a través de sus redes sociales. «Tenía muchas ganas de competir en Turín y dar lo mejor de mí, pero después de la final de hoy en Atenas me entristece compartir que necesito retirarme debido a una lesión en curso. Lo siento mucho por los fans que esperaban verme jugar. Les deseo a todos los jugadores un torneo increíble. No puedo esperar a estar de vuelta en la pista con vosotros», publicó.

La Federación Italiana de Tenis también se ha pronunciado. «Una lesión en el hombro», alegan como motivo de la baja de Djokovic. Su lugar en las ATP Finals lo ocupará Musetti, precisamente quien salió derrotado contra Djokovic en la final de Atenas, torneo cuyo director es el hermano de Novak. El balcánico conquistó en Grecia su título número 101, con el que se mantiene como tercer tenista de la historia con más trofeos y se queda a dos de los 103 de Federer y a ocho de los 109 de Jimmy Connors. Además, la victoria en Atenas también convierte a Djokovic en el tenista más longevo de siempre en ganar un torneo.

Alcaraz, sin Djokovic a por el número uno del mundo

El murciano cayó a las primeras de cambio en el último Masters 1.000 del año y Sinner aprovechó la campanada para ganar el torneo y recuperar el número uno del mundo. No obstante, Carlitos todavía tiene opciones de restituirse en la cima y cerrar el año como mandamás del tenis mundial. Le podría bastar con alcanzar las semifinales en las ATP Finals de Turín para adelantar al italiano, que defiende los 1.500 puntos de campeón la pasada edición.

Alcaraz, que en 2024 sólo ganó un partido, tan sólo defiende 200 puntos tiene varías vías para volver al trono. Sinner le supera por 250 puntos y Alcaraz necesita sumar 500 en Turín para no depender de los resultados de su rival. Lo que se traduce en ganar los tres partidos en la fase de grupos o incluso se podría permitir una derrota en grupos si luego vence en semifinales y alcanzar la final. Mientras que Sinner debería ganar el torneo imponiéndose en todos los partidos, y en caso de no ganar algún encuentro, tendría que esperar a que el murciano no gane ningún encuentro.