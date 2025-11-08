Djokovic es inmortal: reduce a Musetti, logra en Atenas su título 101 y establece otro récord

Una noticia recorre el tenis entrada ya la tarde del sábado. Djokovic ha ganado un título. ¿Es noticia? No por cotidiano deja de ser noticioso. Así que el serbio vuelve reproducir una secuencia que ha protagoniza ya en 101 ocasiones. La de levantar un trofeo. En Atenas, torneo ATP 250 cuyo director es su hermano y que este año ha celebrado su primera edición, tras derrotar (4-6, 6-3, 7-5) a Musetti.

Djokovic está empeñado en llevarle la contraria a la lógica, esa que dicta que el tiempo acaba atrapando a todo el mundo. Él corre más rápido y consigue mantener como rutina la laboriosidad que supone levantar un trofeo. Lo ha hecho una y otra vez, hasta más de cine veces. Es más que centenario en esto de apuntar títulos en su palmarés. Y todavía podría sumar uno más para cerrar el año si finalmente ratifica su presencia en las ATP Finals.

Djokovic se convierte en el tenista longevo de la historia de la ATP al conquistar Atenas con 38 años y cinco meses. Con sus 101 títulos sigue como tercer tenista con más trofeos de siempre a sólo dos de Federer (103) y ocho de Jimmy Connors (109). Hubo momentos en los que Djokovic mostró síntomas de fatiga. Lo aprovechó Musetti en el set definitivo para romper su servicio hasta en dos ocasiones, claro que no pudo retener el suyo. Tres veces los dejó escapar. Fueron demasiadas concesiones.

«Han sido tres horas de un partido agotador físicamente, muy exigente. Musetti ha jugado realmente bien. El partido no era de nadie. Felicidades a él por su actuación y estoy muy orgulloso de mí mismo», dijo Djokovic tras la victoria.