Feijóo: «Con Sánchez el separatismo exige y los españoles pagan, eso ni es igualdad ni justicia social»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha atacado duramente este domingo el pacto sellado el pasado viernes en La Moncloa por Pedro Sánchez con el líder de ERC, Oriol Junqueras. Lo ha definido como el broche de una estrategia del presidente que tiene como único objetivo prolongar su estancia en el poder a costa del bolsillo de los españoles, con más impuestos que acaban en manos del separatismo. A su juicio, eso es lo que ha consumado Pedro Sánchez desde el Gobierno, diseñar un nuevo modelo de financiación autonómica hecho a la medida del independentismo en detrimento de los servicios públicos del resto de españoles.

«El separatismo exige y los españoles pagan», ha resumido Feijóo para describir el alcance real del pacto Sánchez-Junqueras del pasado viernes, que añade un peldaño más a esa particular escalera del líder del PSOE para aferrarse al poder de la mano del independentismo.

En su intervención ante la Interparlamentaria del PP que se ha clausurado este domingo en La Coruña, Núñez Feijóo ha acusado a Pedro Sánchez de haber «dilapidado la igualdad entre los españoles en cada decisión de los últimos años y de las últimas horas, con una financiación a la carta [para el separatismo] qeu abunda en lo de siempre, el separatismo exige y los españoles pagan». «Eso –ha remarcado Feijóo– no es posible, no es razonable, no es igualdad y no es justicia social».

Con ironía, el líder del PP ha criticado a Sánchez elogiándole por haber logrado, con esas continuas cesiones de financiación al gusto del separatismo, que «el actual modelo de financiación autonómica, que es complejo, haya quedado simplificado al máximo, porque para ellos [el Gobierno de Sánchez] es una ecuación con sólo tres pasos: más impuestos para todos los españoles, más recursos para el separatismo y más tiempo para Sánchez» en el poder.

Además de criticar duramente el fondo del acuerdo sellado el viernes en Moncloa entre Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, con el que el Gobierno pretende dar a Cataluña más de 4.700 millones adicionales, Feijóo también ha censurado las formas utilizadas por el presidente del Ejecutivo.

En este sentido, ha denunciado que, con Sánchez, «se trata a las Cortes como un estorbo». Y ha recordado que «un país se sostiene no solamente, que también, con leyes, normas y cuentas públicas aprobadas, sino también con un proyecto común».

Acabar con «la impunidad»

Por otra parte, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado también este domingo que reformará el «suplicatorio» para que ningún político, en condición de aforado, pueda «librarse de la Justicia». Según Feijóo, «ningún político puede tener derecho a asegurarse la impunidad» en caso de ser juzgado por el Tribunal Supremo.

Así se ha expresado el líder de los populares en la clausura de la XXVIII Interparlamentaria del PP que este fin de semana se ha celebrado en Galicia. Tras asegurar que «a estas alturas nadie puede descartar» que se haya llegado a emplear la figura del suplicatorio «para esquivar la Justicia», ha avanzado el que, hasta la fecha, es uno de sus grandes compromisos en caso de llegar a La Moncloa.

«En este país se ha cambiado poder por impunidad: si tú me haces presidente, yo te borro tus delitos», ha asegurado Feijóo. «Si tú me haces presidente, tú redactas el Código Penal; si tu mes haces presidente, tú tendrás más derechos ante la Ley que el resto de ciudadanos», ha expresado.